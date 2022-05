Vier Verletzte nach Dachstuhlbrand

per Mail teilen

Beim Brand eines Dachstuhls in Schopfheim-Fahrnau (Kreis Lörrach) ist am Donnerstagabend ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden - drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr habe eine Person vom Dach des Hauses gerettet. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Das Haus ist nach dem Brand vorerst unbewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, wird jetzt ermittelt.