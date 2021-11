Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand

In Badenweiler (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Bewohner bei einem Hausbrand schwer verletzt worden. Ein weiterer Bewohner wurde leicht verletzt. Der Polizei zufolge war das Feuer in dem Wohnhaus in Badenweiler-Oberweiler am Samstagmorgen ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand inzwischen löschen. Die Ortsdurchfahrt Badenweiler-Oberweiler war aufgrund des Feuerwehreinsatze zeitweise voll gesperrt. Die Polizei Müllheim ermittelt in dem Fall. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.