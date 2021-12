Ein Toter bei Verkehrsunfall auf der A5

Ein Falschfahrer hat am Freitagabend auf der Autobahn 5 bei Renchen (Ortenaukreis) einen Frontalzusammenstoß verursacht und ist dabei tödlich verletzt worden. Der Wagen des Mannes prallte gegen einen Sattelzug, der Fahrer starb noch am Unfallort, wie die Polizei Offenburg mitteilte. Der Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall geriet der Sattelzug in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die A5 wurde zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern in beide Fahrtrichtungen vorläufig gesperrt.