Ein dreister Autofahrer ist der Polizei in Waldshut-Tiengen am Donnerstag ins Netz gegangen. Der Mann war hupend und mit dem Handy am Ohr hinter einer Zivilstreife der Polizei hergefahren. Das Mobiltelefon hatte er nicht einmal zur Seite gelegt, als der Beamte schon neben seinem Auto stand. Den 61-Jährigen erwarten laut Polizei ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.