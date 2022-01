per Mail teilen

An der Schwarzwaldhochstraße hat es am vergangenen Wochenende erneut erhebliche Verkehrsprobleme gegeben. Wie die Polizei mitteilt, mussten wegen der vielen Tagestouristen Zufahrtsstraßen gesperrt werden. Es gab Unfälle und über 30 Notrufe. In 200 Fällen wurden Bußgelder verhängt. Die Polizei weist darauf hin, dass die Rettungswege freigehalten werden müssen.