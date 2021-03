Ein flächendeckendes Tempolimit von 30 km/h für Freiburg ist vorerst vom Tisch. Das Bundesverkehrsministerium hat eine entsprechende Anfrage der Stadt schriftlich abgelehnt.

In dem Brief an Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn, der dem SWR vorliegt, heißt es, ein flächendeckendes Tempo 30 würde sich negativ auf den Verkehrsfluss auswirken. Dies wiederum hätte Schleichverkehr durch Wohngebiete zur Folge. Das Bundesverkehrsministerium bezweifelt ferner die positive Wirkung eines Tempolimits auf Gesundheit und Umwelt. Die Höhe der Fahrzeugemissionen hänge weniger von der Geschwindigkeit als vielmehr von der individuellen Fahrweise ab, heißt es in dem Schreiben.

Außerdem befürchtet Berlin, ein Modellprojekt Freiburg könne zu weiteren Einzelregelungen der Länder führen. Die Zuständigkeit des Bundes für das Straßenverkehrsrecht könnte somit in Frage gestellt werden.