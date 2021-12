Neuer Autobahnabschnitt der A98 bei Rheinfelden fertig

Ein weiterer Abschnitt der A98 zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und Rheinfelden ist fertig. Am Montag wurde die 2,8 Kilometer lange Strecke für den Verkehr freigegeben.

Die Bundesautobahn A98 ist eine der wenigen Autobahnneubauten in Baden-Württemberg. Nach Ansicht des Bundes ist das Bauprojekt für die Verkehrsinfrastruktur am Hochrhein zentral. Denn die A98 soll eine wichtige und leistungsfähige Verbindung vom westlichen Landesteil mit der Autobahn A5 in die Hochrheinregion bilden. Entsprechend heißt sie "Hochrheinautobahn". Der neue Abschnitt verbindet nun das Autobahndreieck Hochrhein mit der Anschlussstelle Rheinfelden-Ost (Kreis Lörrach). Die Baukosten liegen bei etwa 135 Millionen Euro. Davon übernimmt der Bund rund 126 Millionen, das Land Baden-Württemberg schießt neun Millionen zu.

Der neue A98-Abschnitt mit Herrschaftsbucktunnel Autobahn GmbH

Herrschaftsbucktunnel ist Teil des neuen Abschnitts

Kernstück des neuen Autobahnabschnittes "A98.4" ist der Herrschaftsbucktunnel. Der Bau wurde mit dem feierlichen Tunnelanschlag am 27. Juli 2017 begonnen. Der Tunnel hat eine Länge von 480 Metern und besteht aus zwei Röhren, der Nord- und der Südröhre. Er wurde nach neuesten Sicherheitsstandards gebaut, erklärt die Autobahn GmbH des Bundes. So sind in den beiden Tunnelröhren seitliche Notgehwege eingebaut. Diese Wege wurden in der Tunnelmitte mit einem Querschlag verbunden, damit im Notfall eine schnelle Rettung möglich ist.

Am Hochrhein gibt es immer wieder Forderungen nach einem weiteren Ausbau der A98, etwa zwischen Schwörstadt (Kreis Lörrach) und Murg (Kreis Waldshut). Dazu sagte die grüne Staatssekretärin im Stuttgarter Verkehrsministerium, Elke Zimmer, anlässlich der Abschnittseinweihung: