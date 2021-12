Lkw-Rückstau vom DHL-Paketzentrum bis zur Autobahn

In Lahr haben die Coronabeschränkungen in der Vorweihnachtszeit augenscheinlich Konsequenzen für den Straßenverkehr. Wohl durch viele Online-Einkäufe ist das Lkw-Aufkommen beim DHL-Paketzentrum derzeit so groß, dass Polizei und Stadt einschreiten müssen. Es gibt immer wieder Stau von der Autobahnabfahrt der A5 Richtung Innenstadt bis zum Abzweig der Dr. Georg-Schaeffler-Straße zum Flugplatz. Das dortige DHL Paketzentrum ist so stark ausgelastet, dass nicht mehr alle Lkw auf das Firmengelände passen. Sie stauen sich teils bis zur Autobahn zurück. Ab Montag richten Stadt und Polizei nun eine Einbahnstraßenregelung ein. Auf der Georg-Schaeffler-Straße soll eine Spur zur Parkspur für wartende DHL-Lkw werden, der Verkehr Richtung Stadtmitte soll weiterlaufen. Für die Gegenrichtung gibt es dann eine Umleitung. Für kommendes Jahr hat die Stadt eine bauliche Anpassung angekündigt, damit sich derartige Zustände nicht wiederholen.