In der Freiburger Innenstadt ist am Samstagnachmittag mit Verkehrsproblemen zu rechnen. Grund sind mehrere Demonstrationen, unter anderem auf dem Platz der alten Synagoge. Dort wollen erneut Menschen gegen die Coronamaßnahmen auf die Straße gehen, zeitgleich finden Gegendemonstrationen statt. Insbesondere zwischen 14 und 17 Uhr könnte es im Innenstadtbereich zu Behinderungen kommen, so ein Polizeisprecher. Die Straßenbahnen sollten weitgehend normal fahren.