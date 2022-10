Große Beteiligung beim Warnstreik an der Uniklinik heute in Freiburg. Seit fünf Uhr sind hunderte Beschäftigte und Auszubildende aus den Bereichen Pflege, aber auch Wäscherei und Technik im Streik. 10,5 Prozent mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen fordern sie. Irene Gölz, Verhandlungsführerin für die Gewerkschaft ver.di war bei einer Kundgebung am Vormittag in Freiburg völlig überrascht.