Verhandlung gegen Angreifer in Landeserstaufnahmeeinrichtung

Vor dem Amtsgericht Freiburg steht heute (Montag) ein 28-jähriger Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der Vorfall soll bei Ausschreitungen vor rund einer Woche (22.01.) in der Landeserstaufnahmestelle Freiburg - kurz LEA - stattgefunden haben. Der Angeklagte wird beschuldigt, einen anderen Mann mit einer Glasflasche angegriffen zu haben. Auch soll er mehrfach mit dem Fuß gegen die Schiebetüre eines Polizeifahrzeugs getreten haben. Der Vorfall soll sich vor rund einer Woche in der Landeserstaufnahmestelle Freiburg ereignet haben. Dort drohten mehrere Auseinandersetzungen zwischen Geflüchteten zu eskalieren. Rund 40 Menschen waren involviert, so die Polizei. Insgesamt gab es acht Festnahmen. Inzwischen haben die Verantwortlichen reagiert und das Sicherheitspersonal in der LEA aufgestockt.