Eine vergessene Pizza im Backofen hat in Maulburg im Kreis Lörrach zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Als die Feuerwehren eintrafen, befand sich niemand in der Wohnung. Im Backofen brutzelte aber eine Pizza, die offenbar vergessen worden war und vor sich hin rauchte. Die Feuerwehrmänner machten den Ofen aus und lüfteten die Wohnung. Währenddessen erschien der Bewohner und entschuldigte sich für das vergessene Essen. Ein Rauchmelder in der Wohnung hatte den Alarm ausgelöst.