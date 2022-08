Nach Verfolgungsjagd: Mutmaßliche Diebe steuern auf Polizisten zu

per Mail teilen

Zwei Männer haben sich am Samstag eine aggressive Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - von der Ortenau bis in den Kreis Emmendingen. Dabei gaben die Beamten auch Schüsse ab.

Das Amtsgericht Offenburg hat am Sonntag Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen. Sie hatten sich vor ihrer Festnahme am Samstag eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, wie das Polizeipräsidium Offenburg am Sonntagabend mitteilte. Dabei sollen sie auf zwei Beamte zugesteuert haben.

Schüsse auf Fahrzeug abgegeben

Demnach hatte die Polizei nach Hinweisen auf mehrfachen Fahrraddiebstahl das Fahrzeug aus der Ortenau bis in den Landkreis Emmendingen verfolgt. Mehrere Versuche, den Transporter anzuhalten, seien gescheitert. Selbst ein so genannter Stop Stick, ein Reifenzerstörer der Polizei, habe die mutmaßlichen Diebe nicht stoppen können, so die Polizei. Vielmehr sei der Fahrer auf zwei Beamte zugefahren, diese hätten sich durch einen Sprung auf die Seite retten können und daraufhin auf das Fahrzeug geschossen. Die Verfolgungsjagd Richtung französischer Grenze endete demnach durch einen Frontalcrash mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei nahe Sasbach (Ortenaukreis) - danach klickten die Handschellen.

Bei der Festnahme entdeckten die Beamten in dem Transporter sechs hochwertige Fahrräder, darunter auch Pedelecs, die noch mit den Originalschlössern gesichert waren. Die Räder waren offenbar in Steinach und in Haslach im Kinzigtal (Ortenaukreis) gestohlen worden. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, die sofort die Verfolgung aufnahm.