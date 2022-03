Verein aus Efringen-Kirchen will gestrandeten Lkw-Fahrern aus Russland helfen

Ansprechpartner für Lkw-Fahrer in Not

Wer betroffene Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer kennt oder helfen möchte, kann sich an die folgenden Adressen wenden:

Juan Pedro García Rosales, Ansprechspartner in Baden-Württemberg für Lkw-Fahrer aus Russland, Belarus und der Ukraine in Not: juanpedrogarcia.rosales@kraftfahrerkreise.de



Vorsitzender Kraftfahrerkreis Freiburg-Offenburg: ansprechpartner@kraftfahrerkreise.de