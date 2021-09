Polizeianwärter vereidigt

In Lahr (Ortenaukreis) sind am Donnerstag 240 angehende Polizistinnen und Polizisten vereidigt worden. Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl war vor Ort. Strobl dankte in Lahr den Anwärterinnen und Anwärtern dafür, dass sie sich für die anspruchsvolle Aufgabe entschieden haben. Sie würden für demokratische Ordnung und die Verfassung einstehen. Die 240 angehenden Polizistinnen und Polizisten legten ihren Diensteid auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Landesverfassung unter freiem Himmel auf dem Sportplatz der Hochschule der Polizei in Lahr ab. Nach ihrem Studium werden sie die Polizei ab 2025 verstärken. Insgesamt werden in Baden-Württemberg dieses Jahr 1.400 junge Leute bei der Polizei eingestellt.