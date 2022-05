In der laufenden Tarifrunde kommt es am Dienstag auch in Südbaden zum dritten Warnstreik bei der Deutschen Telekom. Gestreikt wird in Freiburg, Offenburg (Ortenaukreis), Rottweil (Kreis Rottweil) und Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft ver.di erreichen, dass die Telekom ein Angebot vorlegt, das die Gewinne des Konzerns und die steigenden Lebenshaltungskosten für die Beschäftigten widerspiegelt, heißt es in einer Mitteilung von Ver.di. Während des Streiks müssen Telekom-Kunden mit Einschränkungen wie Terminausfällen beim Service und langen Wartezeiten in der Hotline rechnen. Der Warnstreik wird den ganzen Tag über andauern. Baden-Württemberg weit erwartet ver.di rund 1.000 Telekom-Mitarbeitende, die sich an dem Streik beteiligen.