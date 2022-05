Ver.di-Warnstreiks in der Region

Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft Ver.di erreichen, dass die Telekom ein verhandelbares Angebot vorlegt.

Dieses müsse die Gewinne des Konzerns und die steigenden Lebenshaltungskosten für die Beschäftigten widerspiegeln, so Ver.di. In der laufenden Tarifrunde fordert die Gewerkschaft unter anderem sechs Prozent mehr Lohn. Zudem sollen die Vergütungen für Auszubildende und für Studierende in dualen Studiengängen überproportional um 80 Euro pro Monat steigen. Während des Streiks müssen Telekom-Kunden mit Einschränkungen rechnen. Dazu gehören Terminausfälle beim Service und lange Wartezeiten in der Hotline.

Ganztägige Arbeitsniederlegungen in Südbaden

Der Warnstreik wird den ganzen Tag über andauern. Baden-Württemberg weit erwartet ver.di rund 1.000 Telekom-Mitarbeitende, die sich an dem Streik beteiligen. Gestreikt jeweils ganztägig, unter anderem an den Telekom-Standorten Freiburg, Offenburg, Rottweil, Donaueschingen, Singen und Konstanz. Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 55.000 Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und dual Studierenden werden am 10./11. Mai 2022 fortgesetzt. In Baden-Württemberg arbeiten bei der Telekom etwa 6.000 Beschäftigte.