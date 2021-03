per Mail teilen

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Südbaden fordert mehr Gesundheitsschutz für Pflegepersonal. In vielen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen fehle derzeit Material zur Hygiene.

Aus Kliniken, Rettungsdiensten und vor allem aus Einrichtungen der Altenpflege und Behindertenhilfe wird ver.di derzeit gemeldet, dass Schutzausrüstungen knapp werden oder ganz fehlen, wie etwa zuletzt aus dem Ortenau-Klinikum in Lahr (Ortenaukreis) berichtet wurde. Ver.di Südbaden appelliert daher dringend an Arbeitgeber, für ausreichenden Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu sorgen.

Ver.di: Pfleger und Rettungskräfte nicht vergessen

Bei der Verteilung der Schutzausrüstungen sollten nicht nur die Kliniken bedacht werden, "auch wenn das ultra-wichtig ist", so ver.di-Sprecher Michael Herbstritt. Aber auch Pflegeeinrichtungen und ganz besonders Rettungsdienste hätten derzeit eine "ganz wichtige Funktion" und dürften nicht vergessen werden.

Infektionsketten bei Beschäftigten unterbrechen

Denn entscheidend sei in den nächsten Wochen der Corona-Krise, genügend Pflegepersonal aller Berufsgruppen zu haben. Dabei sollten Arbeitgeber in Kliniken oder anderen Einrichtungen auch darauf achten, dass Infektionsketten bei Beschäftigten unterbrochen würden, etwa indem Schichten möglichst getrennt eingesetzt werden, so ver.di.