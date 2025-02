Auch in Südbaden ruft ver.di zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. Zur zentralen Kundgebung am Donnerstag in Freiburg wird mit mehreren Tausend Menschen gerechnet.

In Südbaden wird wieder im öffentlichen Dienst gestreikt. So werden die Beschäftigten der Kreiskliniken Ortenau bereits am Mittwoch ihre Arbeit niederlegen. In Freiburg werden am Donnerstag keine Busse und Straßenbahnen fahren. Auch viele Kitas und Ämter bleiben geschlossen. Zum Streik aufgerufen hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass so viele Beschäftigte wie nie zuvor dem Aufruf folgen werden. So werden bei der zentralen Kundgebung am Donnerstag mehrere Tausend Beschäftigte erwartet. In 30 Bussen sollen sie aus ganz Südbaden nach Freiburg kommen.

Mittwoch: Streiks an Kreiskliniken Ortenau

Die Beschäftigten der Kreiskliniken Ortenau streiken schon ab Mittwoch. Am Standort in Lahr werden über 100 Streikende erwartet. "Die Beschäftigten sind sauer", sagt Michael Herbstritt. Er ist Gewerkschaftssekretär bei ver.di Südbaden Schwarzwald. "Ein Nullangebot geht gar nicht - im öffentlichen Dienst wird dringend Personal gebraucht, noch immer hängt das Lohnniveau der Privatwirtschaft hinterher", so der Gewerkschaftler. Am Mittwochnachmittag treffen sich die Streikenden um 14 Uhr vor dem Haupteingang am Klinikum Lahr zu einer Kundgebung. Trotz Streiks ist die Notversorgung an den Kliniken gewährleistet, heißt es.

Krankenpfleger Christian Gut, Verdi-Gewerkschaftssekretärin Melanie Kühn und ver.di-Bezirksgeschäftsführer für den Bezirk Südbaden Schwarzwald, Rainer Geis, in Freiburg. SWR Owusu Künzel

Emmendinger Krankenpfleger berichtet von schwierigen Arbeitsbedingungen

Unter den Streikenden wird auch der Emmendinger Krankenpfleger Christian Gut sein. Er setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen ein. So wünscht er sich wieder genügend Pflegepersonal auf den Krankenhausstationen. Denn wenn das Personal keine Zeit hat, bleibe der Patient auf der Strecke, sagt Gut. Es bleibe dann keine Zeit zum Waschen oder zum Suppe reichen. "Dann haben wir Zustände wie im Ausland, wo das die Angehörigen übernehmen", sagt Gut.

"Der Beruf ist wundervoll, aber er muss für junge Menschen attraktiver werden."

Zentrale Kundgebung in Freiburg: Rund 30 Busse gechartert

Zur zentralen Streikkundgebung am Donnerstag in Freiburg auf dem Platz der alten Synagoge werden mehrere Tausend Beschäftigte aus ganz Südbaden in Freiburg erwartet, so ver.di-Gewerkschaftssekretärin Melanie Kühn. Es wurden rund 30 Busse gechartert, welche die Beschäftigten aus Konstanz, Villingen-Schwenningen, Waldshut, Lörrach und der Ortenau nach Freiburg bringen sollen. Hinzu kommen die Streikenden aus Freiburg.

Los geht es am Donnerstag auf dem Platz der Alten Synagoge um 9 Uhr. Um 11:30 Uhr ist eine Ansprache von der stellvertretenden Vorsitzenden von ver.di geplant. Sie ist auch Verhandlungsführerin in der aktuellen Tarifrunde. Um 12 Uhr soll es einen Demozug durch die Altstadt geben, der auch am Freiburger Rathaus vorbeiführen soll.

Betroffen sind unter anderem Kitas, Straßenbahnen und Kliniken

In Freiburg werden zwischen Donnerstag, 3:00 Uhr und Freitag, 3:00 Uhr keine Busse und Straßenbahnen fahren. Denn es wollen auch die Beschäftigten der Freiburger Verkehrs AG (VAG) streiken. Einen Notfallplan wird es nicht geben.

Auch werden am Donnerstag viele Kitas in ganz Südbaden geschlossen bleiben. Laut Melanie Kühn von ver.di sind es allein in Freiburg um die 40 Einrichtungen. In manchen Kindertagesstätten wird es Notgruppen geben.

In der Freiburger Altstadt kümmern sich Mitarbeiter der Badenova gerade um einen Kanal. Auch eine Straßenbahn und der Freiburger Gemeindevollzugsdienst ist zu sehen. SWR Owusu Künzel

In Freiburg wird auch in mehreren Tochtergesellschaften der Stadt gestreikt, darunter die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF). Gestreikt werden soll laut ver.di aber auch in den Bauhöfen, Schwimmbädern und sozialen Einrichtungen. Auch beim Energieversorger badenova kann mit Streiks gerechnet werden.

Was fordert ver.di bei den Warnstreiks?

Ver.di fordert in der Tarifrunde im öffentlichen Dienst 2025 acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro monatlich. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden. Außerdem fordert ver.di drei zusätzliche freie Tage, um der hohen Belastung etwas entgegenzusetzen. Für mehr Zeitsouveränität soll zudem ein "Meine-Zeit-Konto" sorgen, über das Beschäftigte selbst verfügen können. Der nächste Verhandlungstermin findet am 17. und 18. Februar in Potsdam statt.