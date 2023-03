Heute ist wieder ein großer Streiktag in Freiburg. Die Gewerkschaft Ver.di hatte für heute erneut zum Warnstreik im Öffentlichen Dienst aufgerufen. Und im Mittelpunkt des Streiks sollten am Internationalen Frauentag typische Frauenberufe stehen. Das hatte zur Folge, dass zum Beispiel auch viele Kitas in Freiburg heute gar nicht oder nur sehr eingeschränkt offen hatten. SWR4-Reporter Robert Wolf war heute am Streiktag in Freiburg unterwegs und hat mit vielen Streikenden gesprochen: