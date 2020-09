Im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst rufen die Gewerkschaften heute auch in Südbaden zu ersten Protestaktionen auf. Den Anfang machen Freiburg und Emmendingen.

In Emmendingen gab es am Mittag am Krankenhaus eine Kundgebung. In Freiburg hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte von Verwaltung und Kitas zum Protest aufgefordert.

Verdi-Protest auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg SWR Jan Ludwig

Verdi will für die Angestellten von Kliniken, Kitas und anderen öffentlichen Einrichtungen ein Lohnplus von 4,8 Prozent erreichen, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Gerade in der Corona-Zeit hätten die Beschäftigten eine große Last getragen, heißt es. Deshalb wolle man den Druck für die dritte Verhandlungsrunde mit den kommunalen Arbeitgebern, die für den 22. und 23. Oktober angesetzt ist, mit Protestaktionen und Warnstreiks erhöhen.

Mehr zur Protestaktion am Emmendinger Krankenhaus von SWR-Reporterin Marion Eiche: