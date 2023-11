Ver.di streikt bei Edeka in Offenburg: "Weniger Ware kommt in die Märkte"

Die Gewerkschaft ver.di bestreikt am Montag mehrere Lager von Edeka-Südwest, darunter das Zentrallager Offenburg. In den Märkten kommt laut ver.di weniger Ware an als sonst.

In den laufenden Tarifverhandlungen will die Gewerkschaft ver.di mehr Geld für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel erstreiten. Dafür werden am Montag vier Lagerstandorte von Edeka-Südwest bestreikt. In Südbaden ist das Zentrallager in Offenburg betroffen. Außerdem wird noch in Heddesheim (Rhein-​Neckar-Kreis), Ellhofen (Kreis Heilbronn) und in Balingen (Zollernalbkreis) gestreikt.

SWR-Reporterin Christine Veenstra berichtet über den Streik beim Edeka-Zentrallager in Offenburg:

Rund 150 Menschen bei Edeka-Zentrallager in Offenburg

In Offenburg haben sich seit den frühen Morgenstunden am Montag rund 150 Menschen am Streik beteiligt, so die Einschätzung von ver.di-Vertreter Franz Faißt vor Ort. Demnach haben vor allem Lkw-Fahrer ihre Arbeit niedergelegt. Normalerweise bringen sie am Montagmorgen frische Ware in die Edeka-Märkte der Region. Bei einigen Waren könnte es daher in Edeka-Märkten knapp werden, vermutet Wolfgang Krüger, ver.di-Verhandlungsführer in der laufenden Tarifrunde.

Wir sind sehr zufrieden mit der Streikbeteiligung.

Weitere Streiks im Groß- und Außenhandel folgen

In den laufenden Tarifverhandlungen fordert die Gewerkschaft ver.di unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 13 Prozent und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 175 Euro. Der Druck auf die Arbeitgeberseite soll erhöht werden. Am 6. Dezember findet die 7. Verhandlungsrunde statt, bis dahin werde es weitere Streiks geben, so ver.di-Vertreter Krüger.