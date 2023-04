Verdi bestreikt SWEG

Im Ortenaukreis müssen die Menschen damit rechnen, dass wegen des Streiks gar keine Busse der Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH fahren werden. Auch in Lörrach und Weil am Rhein fallen die Stadtbusse komplett aus. Auch Schulbusse können betroffen sein. Wie es auf den Bahnstrecken aussehen wird, ist noch nicht klar. Wie es auf den Schienen aussieht, ist bisher noch nicht klar. Für die Ortenau-S-Bahn beispielsweise könnte es laut dem Verkehrsunternehmen am Nachmittag weitere Informationen geben. Mit Zugausfällen rechnen müssen die Menschen aber in vielen Landesteilen, zum Beispiel auch auf der Schwäbischen Alb. Entwarnung gibt die SWEG dieses Mal für die SWEG Bahn Stuttgart, und für eine Reihe von Busunternehmen etwa die SWEG Bus GmbH Karlsruhe, Schwetzingen, Rheinmünster, Pforzheim und die Nahverkehr Mittelbaden GmbH. Hintergrund des Streiks sind ein abgelaufener Eisenbahn-Tarifvertrag und Verhandlungen zwischen Verdi und dem Arbeitgeberverband Deutsch Eisenbahnen.