Die Stadt Freiburg verbietet an diesem Freitag in der Innenstadt und am Lederleplatz öffentliches Feiern. Über einen Telegram-Kanal hatten Unbekannte dazu aufgerufen.

Per Allgemeinverfügung hat die Stadt Freiburg am Freitagnachmittag das sogenannte Cornern auf dem Lederleplatz im Freiburger Stadtteil Stühlinger und der Innenstadt untersagt. Das Verbot gilt ab Freitagabend 19.30 Uhr bis Samstagfrüh um 6 Uhr. Die Stadt befürchtet gezielte Ruhestörung.

In einem Telegram-Kanal sollen Unbekannte gezielt an 20 Uhr zum Cornern in der Freiburger Innenstadt aufgerufen haben. Cornern bedeutet, dass sich Menschen verabreden, um gemeinsam zu trinken und zu tanzen.

Nicht der erste Aufruf zum Feiern gegen Verbote

In einer früheren Nachricht in dem Kanal heißt es, es gehe nicht darum, Menschen zu nerven, "vielmehr wollen wir uns Freiräume nehmen, wo wir ohne Konsumzwang sein können". Auf dem Lederleplatz hatten sich vor drei Monaten schon einmal mehr als hundert Menschen versammelt, um gemeinsam zu feiern. Anwohner berichteten von Lärm und Krawall bis spät in die Nacht.

Immer wieder geraten junge Menschen, die sich beim Feiern eingeschränkt fühlen, und Anwohner in Freiburg aneinander.

Stadt sorgt sich um Ruhe und Ordnung

Die Stadt teilt mit, sie rechne an diesem Wochenende mit "vergleichbaren Ordnungsverstößen" und habe deswegen das Verbot erlassen. Laut Einschätzung von Stadt und Polizei wollten die feiernden Menschen nicht nur Spaß haben, sondern gezielt die Nachtruhe stören. In der Allgemeinverfügung wird "Zwang" angedroht, sollten sich Menschen nicht an das Verbot halten.