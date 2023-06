Was ist los in Südbaden und rund um Freiburg?

Max Raabe in Donaueschingen, Waschtag im Vogtsbauernhof, Klassik-Open-Airs im Schloss Beuggen, Naturpark-Markt in Todtmoos - hier unsere Tipps.

Max Raabe mit Palastorchester in Donaueschingen

Schlechte Laune? Hat hoffentlich niemand. Bei Max Raabe und dem Palastorchester ganz sicher nicht. "Wer hat hier schlechte Laune", lautet sein Programm. Schwerpunkt des Abends in den Donauhallen in Donaueschingen ist Musik der 20er und 30er Jahre. Max Raabe vermischt sie mit Eigenkompositionen. Ein unterhaltsamer Abend, bei garantiert bester Laune, am Freitag ab 20 Uhr.

Waschtag im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Im Museum Vogtsbauernhof in Gutach ist am Sonntag großer Waschtag. Die Museumsgäste dürfen gespannt sein auf viele Aktionen rund um die Themen Wäscherei und Textilhandwerk. Bei der Sonderführung "An der Wäscheleine" erzählt eine Expertin, was es zwischen der Stehbrunzhose als Damen-Unterwäsche und der feierlichen Festtagstracht zum Anziehen gab. Wasch- und Textiltag im Museum Vogtsbauernhof in Gutach (Schwarzwaldbahn). Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof Pressestelle Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Tag der offenen Tore bei der Feuerwehr Buchenbach

Nein, es brennt nicht. Tag der offenen Tore bei der Feuerwehr Buchenbach im Dreisamtal. Dabei können sowohl das Gerätehaus, als auch die Fahrzeuge und die Ausrüstung der Feuerwehr besichtigt werden. Zudem kann der Umgang mit Feuerlöschern geübt werden. Selbstverständlich gibt es auch zu Essen und zu Trinken. Tag der offenen Tore bei der Feuerwehr in Buchenbach am Sonntag ab 11 Uhr.

Klassik-Open-Airs auf Schloss Beuggen

Weltbekannte Melodien und tolle Stimmen. Gleich zwei Mal bei den Klassik-Open-Airs auf Schloss Beuggen in Rheinfelden. Vor der historischen Kulisse wird am Freitagabend die Verdi-Oper "Rigoletto" gespielt. Am Samstag singen bei einem Konzert im Schlosshof Tenöre aus Italien und Mexiko zum 150. Geburtstag von Enrico Caruso. Die Konzertabende von "Opera Classica" im Schloss Beuggen beginnen jeweils um 19:30 Uhr.

Schloss Beuggen bei Rheinfelden SWR

Naturpark-Markt in Todtmoos

Leben und Genießen im Schwarzwald - das gibt es in allen Variationen am Sonntag in Todtmoos beim Naturpark-Markt. Musik, Handwerksvorführungen und Verkaufsstände mit Produkten direkt vom Erzeuger. Der Naturpark-Markt findet rund um das Heimatmuseum Todtmoos statt. Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.