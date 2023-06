Was ist am Wochenende in Südbaden los?

"Fest der Sinne" in Oberkirch, Hafenfest in Basel, Kabarett mit Holger Paetz in Laufenburg - viele Angebote am sonnigen Wochenende. Hier sind unsere Tipps.

"Fest der Sinne" in Oberkirch

Für alle, die Wein lieben, lohnt sich die Einkehr bei den Oberkircher Winzern im Ortenaukreis. Dort heißt es am Sonntag: schmecken, riechen, genießen. Beim Fest der Sinne der Oberkircher Winzer gibt es Genussseminare, bei denen dieses Jahr der Fokus auf Wildkräutern und Wein liegt. Auch Fachleute kommen voll auf ihre Kosten. Mehr als 40 Weine warten darauf, von Kennern und Amateur-Gourmets verköstigt zu werden. Ansonsten gibt es ein großes Kuchenbuffet, Kinderschminken, Musik und Torwandschießen. Start ist am Sonntag um 11 Uhr.

Hafenfest in Basel

Am Wochenende wird in Basel kräftig gefeiert. Schon am Freitag geht es los und dann ist drei Tage lang Hafenfest am Rhein - zwischen Containern, Kränen und alten Kuttern. Für alle Tanzwütigen an Land gibt es Live-Musik, zum Beispiel von der Basler Band Schwellheim. Schiffsromantiker dürfen sich auf Bootsausstellungen und Hafenführungen freuen. Und auch kulinarisch kann man beim Hafenfest einen guten Fang machen.

Mehr Information über schweizerische Rheinhäfen:

Kabarett mit Holger Paetz in Laufenburg

"Alle reden vom Klima. Aber nur einer kennt sich aus" – das sagt Kabarettist Holger Paetz in aller Bescheidenheit. In Laufenburg im Kreis Waldshut knüpft sich der bayerische Profi-Nörgler den Klimawandel vor, aber nicht nur: "Was habe ich neulich wieder gelesen, das Meer ist Hai-verseucht, ist das Meer krank oder was, die Haie wohnen da, genauso könnte ich sagen, Schwaben-verseuchtes Baden-Württemberg". Schwarzer Humor mit einer hohen Pointendichte - Lachen ist also garantiert. Beginn des Kabarettabends "Liebes Klima, gute Besserung!" ist am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr in der Buchhandlung am Andelsbach in Laufenburg.

Holger Paetz Holger Paetz

Konzert mit dem Quartett "Tubong" in Villingen- Schwenningen

Am Samstag geht es in einer Zeitreise zu den Ursprüngen des Radios und dessen Erfindern, zur Geburtsstunde der Firma SABA und den Gründern des MPS-Labels. 100 Jahre Radio leben mit dem Quartett "Tubong" wieder auf - lebendig, jazzig und vor allem groovig. Um 20 Uhr geht es los in den MPS Studios in Villingen-Schwenningen.