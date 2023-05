Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Tribute Band mit Phil-Collins-Liedern in Höchenschwand, hochkarätiges Kabarett in Offenburg, Schellenmarkt bei Hornberg. An Pfingsten ist viel geboten. Hier sind unsere Tipps.

Tribute-Band "Phil it" mit Songs von Phil Collins in Höchenschwand Es klingt fast wie Phil Collins, wenn die Tribute-Band "Phil it" loslegt. 14 Musikerinnen und Musiker aus der Region bringen den "Gute-Laune-Sound" des britischen Weltstars nach Höchenschwand im Kreis Waldshut. Das Konzert mit Phil Collins-Feeling startet am Samstag um 20 Uhr im Haus des Gastes. Phil it Kabarett mit Matthias Deutschmann und Volkmar Staub in Offenburg Wer bereit ist für bissigen Humor und knackige Pointen, kann sich am Freitagabend in Offenburg amüsieren. In der Reithalle stehen die Kabarettisten Matthias Deutschmann und Volkmar Staub auf der Bühne. Unter dem Decknamen "Die Badische Lösung" entwerfen die beiden ein "unabhängiges Baden". Woran die Revolutionäre vor 175 Jahren scheiterten, sollte doch jetzt - mit dieser Lösung - endlich mal klappen. Um 20 Uhr geht es los. Eröffnung der Hängebrücke in Todtnauberg SWR Matthias Zeller Am Samstag gibt es in Todtnauberg im Kreis Lörrach den Festakt zur Eröffnung eines knapp 500 Meter langen Nervenkitzels über den Wasserfällen. Rund um die frei schwingende Hängebrücke ist einiges geboten. Mit dem Kombiticket können Erwachsene ab 12 Euro und Kinder ab 9 Euro ihren Adrenalinpegel beim Überqueren der Brücke in die Höhe treiben. Schellenmarkt auf dem Fohrenbühl Zwischen Hornberg im Ortenaukreis und Lauterbach im Kreis Rottweil im Schwarzwald liegt die Hochebene Fohrenbühl. Dort findet über Pfingsten drei Tage lang der traditionelle Schellenmarkt statt. Einst trafen sich dort Hirten, Mägde und Knechte und tauschten Kuhglocken aus. Die golden glänzenden Schellen gibt es immer noch - und vieles mehr: Kunsthandwerk, Karussells, Autoscooter, Schieß- und Wurfbuden. Das jahrhundertealte Fest dauert von Samstag bis Montag. Am Samstagabend ab 20 Uhr heizen außerdem die "Schwarzwald-Buam" die Stimmung ein - genau das Richtige für Dirndl- und Lederhosen-Fans! Flohmarkt auf der Messe in Freiburg picture-alliance / Reportdienste Monika Skolimowska Auf der Messe in Freiburg ist am langen Pfingstwochenende ein Riesenflohmarkt. Drei Tage lang kann man bummeln, feilschen und die Zeit vergessen. Von Kleidern über Schallplatten bis hin zu alten Polaroid-Kameras gibt es allerlei "Kruscht mit Kultstatus". Der Markt findet parallel zur Frühjahrsmesse statt: Samstag von 10 - 18 Uhr, Pfingstsonntag von 11 - 18 Uhr und Pfingstmontag von 11 - 18 Uhr.