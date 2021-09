Die Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt hochlaufen, eine Obstbrenner-Rallye und Feiern auf dem Parkdeck: Am Wochenende ist wieder viel los in Südbaden.

Es ist das härteste 400-Meter Rennen der Welt. Die Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt steht am Samstag ab 13 Uhr im Fokus der Bergläufer. Dort, wo im Winter die Skispringer ins Tal fliegen, müssen die Läufer hinaufsprinten. Etwa 1.000 Frauen und Männer werden dabei sein. 140 Höhenmeter gilt es zu überwinden, das entspricht einem 40-stöckigen Gebäude. 600 bis 800 Schritte werden hinauf benötigt. Der Sieger vor zwei Jahren brauchte 3 Minuten und 24 Sekunden. Bevorzugt wird die Technik auf allen Vieren. Der Obstbrennerweg in Nordrach Eine Obstbrenner-Rallye gibt’s am Sonntag in Nordrach im Ortenaukreis. Die Teilnehmer laufen mit einer Stempelkarte entlang des 18 Kilometer langen Obstbrennerwegs von Hof zu Hof. Es können selbstverständlich auch kürzere Etappen ausgewählt werden. Insgesamt laden zehn Höfe rund um Nordrach dazu ein, die Brände zu probieren auch etwas zu essen. Die örtliche Gastronomie beteiligt sich ebenfalls. Alles unter dem Motto "Baden brennt" - der Verband der Badischen Klein- und Obstbrenner feiert dieses Wochenende seinen 75. Geburtstag. Ausstellung im Schloss Bonndorf zum Thema "Verwandlung" Kunstwerk einer Ausstellung im Schloss Bonndorf im Kreis Waldshut Landratsamt Waldshut Mehr als 60 Werke regionaler Künstlerinnen und Künstler zum Thema "Verwandlung" sind ab Samstag im Schloss Bonndorf zu sehen. Das Kulturamt des Landkreises Waldshut hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben. 120 Werke wurden eingereicht, die Hälfte wurde für die Ausstellung ausgesucht. Sie können auch gekauft werden. Und eine Jury hat Preise vergeben. Den Hauptpreis hat Hannelore Weitbrecht gewonnen. Feiern auf dem Parkdeck in Weil am Rhein In Weil am Rhein im Landkreis Lörrach findet an diesem Wochenende ein sogenanntes Parkdeck-Festival statt. Von Freitagabend bis Sonntagabend kommen Fans aller Art von Blasmusik auf ihre Kosten: Sieben Konzerte von Jazz über HipHop, Mittelalter, moderne Alphorn-Musik und vielem mehr sind geplant - bei jedem Wetter übrigens. Normalerweise findet in Weil am Rhein das Internationale Bläserfestival mit 30.000 Besuchern statt, coronabedingt musste umgeplant werden. Schlendern über den Naturpark-Markt Hubertshofen Hubertshofen bei Donaueschingen lädt zum Bauernmarkt Ortsverwaltung Hubertshofen Zu einem Naturpark-Markt laden am Sonntag von 11 bis 17 Uhr die Stadt Donaueschingen und der Ort Hubertshofen ein: es gibt Markt- und Infostände, es gibt Vorführungen und Mitmach-Angebote und eine Kochschule.