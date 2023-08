Kunstausstellung in Schopfheim, Eurocheval in Offenburg, Holzbildhauer-Symposium in St. Blasien - Freizeitangebote für drinnen und draußen. Hier sind unsere Tipps.

Kunstausstellung in Schopfheim Wer die altehrwürdige Michaelskirche in Schopfheim im Kreis Lörrach betritt, der scheint über den Boden zu schweben. Grund für diesen irritierenden Effekt ist ein leuchtendes Wellenmuster aus neongelben Streifen auf dem Fußboden. Der Künstler Bernd Schulz steht in einer Kirche neben seiner "Lichtinstallation" - ein Kunstwerk am Boden, bei dem der Eindruck entsteht, dass der Boden schwebt und man nicht sicher darauf stehen kann. SWR Matthias Zeller Eine Lichtinstallation, die sich der Künstler Bernd Schulz ausgedacht hat: "Es geht mir darum, den festen Boden unter den Füßen wegzureißen." Der Kunstverein Schopfheim widmet Bernd Schulz zusätzlich noch eine Foto-Ausstellung nebenan im Museum. Die Lichtinstallation wird jeweils am Samstag und Sonntag bis 22 Uhr gezeigt - besonders eindrücklich wirkt sie in den Abendstunden, wenn es draußen dunkel wird. Die Ausstellung ist geöffnet, mittwochs von 14 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. "Fledermaus-Nacht" im Waldschwimmbad in Breisach dpa Bildfunk Wolfgang Buchhorn Wenn es dunkel wird, beginnt die Zeit der Fledermäuse: Im Breisacher Waldschwimmbad kann man die faszinierenden Nachtflugkünstler besonders gut beobachten. Der Naturschutzbund Nabu lädt für Samstagabend dorthin ein. Neugierige finden sich um 19:30 Uhr mitsamt Taschenlampe bei der "Batnight" ein. Die Teilnahme an der "Fledermaus- Beobachtungsnacht" kostet 7 Euro, für Kinder 4 Euro. Eurocheval in Offenburg An diesem Wochenende ist Offenburg wieder ein Mekka für Reitsportfans. Reiterinnen und Reiter, Züchter und alle Liebhaber von Pferden kommen noch bis Sonntag bei der Eurocheval auf dem Offenburger Messegelände auf ihre Kosten. Auch das Haupt- und Landesgestüt Marbach ist wieder mit dabei und bringt wertvolle Pferde mit. Die Fachmesse Eurocheval mit zahlreichen Vorführungen und Shows findet von Donnerstag bis Sonntag in der Messe Offenburg statt. Antikuhren-Börse in Furtwangen picture-alliance / Reportdienste Patrick Seeger Für Freunde alter Uhren gibt es in Furtwangen im Schwarzwald-Baar-Kreis die Antikuhren-Börse. Uhren-Liebhaber aus ganz Europa gehen an diesem Wochenende wieder auf Jagd nach Raritäten. Die Internationale Antik-Uhrenbörse ist von Freitag bis Sonntag im Deutschen Uhrenmuseum in Furtwangen geöffnet. Holzbildhauer-Symposium in St. Blasien SWR Katharina Seeburger Ab Sonntag wird St. Blasien im Kreis Waldshut erneut zum großen Freiluftatelier. Beim Holzbildhauer-Symposium machen 13 Künstlerinnen und Künstler aus einem Baumstamm innerhalb einer Woche eine Skulptur und jeder und jede darf ihnen dabei zuschauen. Startschuss ist am Sonntag um 17 Uhr. Danach sägen und schnitzen die Künstler die ganze Woche im Freien in der Stadt. Zum Abschluss, am Sonntag, den 3. September, werden die Kunstwerke um 15 Uhr versteigert.