Sommertheater in Bad Dürrheim, nigerianische Sängerin bei Bluesfestival in Schopfheim, Chilbi in Waldshut. Viele Open-Air-Veranstaltungungen. Hier sind unsere Tipps.

Konzert mit nigerianischer Sängerin bei Bluesfestival in Schopfheim

Justina Lee Brown ist als Straßenkind in Nigeria aufgewachsen. Heute lebt die Sängerin in der Schweiz. Mit ihrer beeindrucken Stimme schafft sie es Blues, Gospel, Soul und R'n'B Elemente zu verbinden. Die international ausgezeichnete Sängerin ist nur eine von mehreren Top-Musikern, die an diesem Wochenende im Rahmen des 7. Dreyland-Blues-Festival in Schopfheim (Kreis Lörrach) auftreten. Drei Konzerte an drei Orten und immer ist es der Blues, der die Menschen verbindet. Das Konzert mit Justina Lee Brown beginnt am Freitag um 19 Uhr im Stadtpark in Schopfheim.

"Chilbi" in Waldshut

In Waldshut ist wieder Chilbi – also Kirchweih - angesagt. Seit 555 Jahren feiert die Stadt dieses Heimatfest. Am Freitagabend geht es los, gefeiert wird sechs Tage lang mit über 30.000 Besuchern. Das Heimatfest geht zurück auf die Belagerung der Stadt durch die Eidgenossen. Im Zentrum des Waldshuter Festes stehen ein Schafsbock, der geopfert wird sowie die Zunft der Junggesellen, die den Schafsbock opfern und ein fröhlicher Bockgewinner. Trachtenverein, Schützenverein, Musikvereine und ein großer Fest- und Rummelplatz gehören natürlich auch dazu. Am Freitag um 16.30 Uhr ist Fassanstich. Am Samstagabend beginnt um 20 Uhr der große Heimatabend und am Sonntag um 14.30 Uhr startet der Umzug.

Sommertheater mit "Robin Hood" und "Dschungelbuch" in Bad Dürrheim

Szene aus "Das Dschungelbuch" gespielt vom "Regionentheater - aus dem schwarzen Wald" Andreas Jendrusch

Zum achten Mal wird das beliebte Sommertheater am Salinensee in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) erneut vom Regionentheater aus dem Schwarzwald besucht. Die Heldenabenteuer-Geschichte "Robin Hood" wird sowohl am Freitag als auch am Samstag aufgeführt, während am Sonntag das musikalische Familientheater "Das Dschungelbuch" für Groß und Klein auf die Bühne kommt. Vom 18. bis 20. August gibt es am Freitag und Samstag jeweils ab 20 Uhr "Robin Hood" zu sehen, "Das Dschungelbuch" am Sonntag um 16 Uhr im Sommertheater am Salinensee in Bad Dürrheim.

Lichterfest im Todtmooser Kurpark

Lichterfest in Todtmoos Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Wer der Hitze entgehen will und erst in den kühleren Abendstunden rausgehen möchte, ist beim Lichterfest in Todtmoos (Kreis Waldshut) richtig. Der Kurpark wird im Glanz von über 1.000 Lichtern erstrahlen. Die Bäume werden kunstvoll in Szene gesetzt. Zu Beginn spielt ein Musikverein. Anschließend sorgt die Liveband "Schwarzwald-Buam" für Stimmung. An einem kulinarischen Angebot wird es nicht fehlen und traditionell gibt es eine Feuershow mit den Akrobaten vom Flamazing mit verschiedenen Feuerelementen und Spezialeffekten. Das Lichterfest in Todtmoos geht am Samstag um 19 Uhr im Alten Kurpark los.

Wein- und Gassenfest in Ringsheim

Rindfleisch mit Meerrettich, Sauerbraten oder Heringsweck gibt es von Samstag bis Montag beim 44. Wein-und Gassenfest in Ringsheim in der Ortenau. Vereine und Organisationen werden am Wochenende wieder ordentlich auftischen. Das Traditionsfest im Ortskern lädt zum Schlendern und Schlemmen ein und stärkt dabei die Dorf-und Vereinsgemeinschaft. Los geht es am Samstag um 18 Uhr mit dem Fassanstich. Danach kann bis Montag gefeiert und flaniert werden.