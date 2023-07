DiGa-Gartenmesse auf Schloss Beuggen in Rheinfelden, Spider Murphy Gang in Bad Dürrheim, Party im Freibad in Waldshut. Vieles im Freien - unsere Tipps fürs Sommerwochenende.

Gartenmesse auf Schloss Beuggen in Rheinfelden

Blumen- und Gartenliebhaber kommen von Freitag bis Sonntag bei der 20. "DiGa – Gartenmesse“ auf Schloss Beuggen in Rheinfelden voll auf ihre Kosten. 120 Aussteller haben an diesem Wochenende neben Pflanzen, Gartenmöbeln und Whirlpools noch vieles mehr für Ihren Garten dabei. Am Freitag und Sonntag ist die Messe bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag noch länger: von 10 bis 22 Uhr.

Black Forest Ultra Bike Marathon im Südschwarzwald

Der "Black Forest Ultra Bike Marathon" ist eines der härtesten Mountainbike-Rennen Europas. Vier Strecken werden angeboten, auf denen mehr als 3.000 Mountainbiker quer durch den Südschwarzwald radeln. Gestartet wird am Sonntag in Kirchzarten, Hinterzarten und Todtnauberg. Ein Höhepunkt ist die Rampe in Todtnau-Aftersteg. Das Ziel ist im Sportstadion Kirchzarten.

Black Forest Ultra Bike Marathon 2017 picture-alliance / Reportdienste Patrick Seeger

Spider Murphy Gang in Bad Dürrheim

Bei der "SommerSinnfonie" in Bad Dürrheim steht die Spider Murphy Gang auf der Bühne. Bei diesen Temperaturen ist es eigentlich nicht notwendig, aber sie werden dem Publikum mächtig einheizen. Mit ihren Hits wie "Skandal im Sperrbezirk" oder "Schickeria" prägt die Rock’n’Roll- Band aus München seit mehr als 40 Jahren das Musik-Business. Am Freitag um 20 Uhr sorgt sie in Bad Dürrheim auf dem Rathausplatz für gute Laune.

Spider Murphy Gang HangenPhoto

Partywochenende im Freibad am Rhein in Waldshut

Im Freibad in Waldshut kann am Wochenende nicht nur geplanscht werden, es ist auch mächtig was los. Der Freibadverein wurde vor sechs Jahren gegründet, um das Waldshuter Schwimmbad vor der Schließung zu retten. Das ist gelungen, und jetzt soll das sanierte Bad mit Leben gefüllt werden. Mit viel Live-Musik geht es schwimmend und tanzend auch durch die Nächte.

Veranstaltung zum Thema Brustkrebs in Kehl

Eine große Infoveranstaltung zum Thema Brustkrebs gibt es am Samstag in Kehl. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der beiden Brustzentren Lahr und Offenburg/Kehl können an Brustkrebs Erkrankte, Angehörige und Interessierte vorbeischauen und sich informieren. Es gibt eine Podiumsdiskussion, Vorträge und Infostände. Beginn ist am Samstag um 11 Uhr. Die Veranstaltung in der Feldscheune in Kehl dauert voraussichtlich bis 15 Uhr.





Großes Lichterfest in Bad Krozinger Kurpark

Im Kurpark in Bad Krozingen steigt am Samstag das alljährliche Lichterfest. Mehr als 15.000 Kerzen und Lampions lassen den Kurpark bei Einbruch der Dunkelheit in romantischem Licht erstrahlen. Dazu gibt es am Samstag ab 15 Uhr Musik, Tanz und Unterhaltung, alles im Freien.