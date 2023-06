Schwyzertag in Waldshut-Tiengen, Kabarett mit Fidelius Waldvogel, lange Kulturnacht in Schwenningen. Unsere Tipps fürs Sommerwochenende.

Kabarett mit Martin Wangler in Opfingen und Schönau

Mit seinem Traktor und einer Wanderbühne im Schlepptau ist der Schauspieler und Kabarettist Martin Wangler, bekannt aus der SWR-Fernsehserie "Die Fallers", an diesem Wochenende wieder unterwegs. Auf seiner Tour macht er am Freitag ab 19.30 Uhr an der Tuniberghalle in Freiburg-Opfingen Station und am Samstag, ebenfalls ab 19.30 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus von Schönau. Es gibt bestimmt viel zu lachen bei Themen rund um den Schwarzwald.

Schwyzertag mit Kreistrachtenfest in Tiengen

Schwyzertag in Waldshut-Tiengen 2014 Tourist Information Waldshut-Tiengen

In Tiengen im Landkreis Waldshut wird der "Schwyzertag" gefeiert. Dieses Jahr steht alles ganz im Zeichen zweier Jubiläen: 175 Jahre Badische Revolution und 75 Jahre Bund "Heimat und Volksleben". Schon am Donnerstagabend ist in Tiengen einiges geboten und es geht bis Montagnacht so weiter. Kombiniert wird das Fest dieses Jahr mit dem Kreistrachtenfest. Samstag gibt es den großen Heimatabend im Schlosshof und Sonntagnachmittag sind 26 Trachtengruppen aus Südbaden und der Schweiz beim Umzug zu sehen. Bei Musik, Theater und Vorführungen wird fünf Tage lang kräftig gefeiert.

Kulturnacht in Schwenningen

Am Samstag verwandelt sich die Schwenninger Innenstadt ab 18 Uhr wieder in eine große Flanier- und Erlebnismeile. Bei der langen Schwenninger Kulturnacht sind über 1000 Akteure auf vier verschiedenen Bühnen zu sehen. Es werden 15.000 Besucher erwartet. Ein Buspendelverkehr zwischen dem Villinger Hauptbahnhof und dem Hockenplatz in Schwenningen ist eingerichtet.

Poesie-und Liederabend in Kehl

Deutsch-Französisch geht es am Freitag ab 20 Uhr bei einem Poesie- und Liederabend mit Chansons und Musik und Geschichten und Lesungen unter freiem Himmel in Kehl zu. Die "Theaterwelt" lädt in den Sommergarten des Rheingoldcenters ein. Die Menschen sollen sich dem Flair und dem Charme des Nachbarlandes Frankreich hingeben und sich von "der Leichtigkeit des Seins" inspirieren lassen.