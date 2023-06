Großes Open-Air-Fest in Freiburg, Sol Gabetta in Villingen-Schwenningen, Fest der Kulturen in Offenburg. Es gibt viele Events im Freien. Hier sind unsere Tipps.

Konzert mit Sol Gabetta in Villingen-Schwenningen

Sol Gabetta gehört zu den berühmtesten Cellistinnen der Welt. Am Freitagabend gastiert die Argentinierin mit dem Kammerorchester Basel in Villingen-Schwenningen. Sol Gabetta spielt Kraus, Schumann und Beethoven - temperamentvoll und voller Leidenschaft. Konzertbeginn ist am Freitagabend um 20 Uhr im Franziskaner Konzerthaus in Villingen-Schwenningen.

Musik-Festival in Weil am Rhein

Edwin & Edwin Elias Wassner

Das "Internationale Bläserfestival" wie es früher hieß, trägt jetzt den Namen "3-Länder-Stadt-Festival". Es ist kein reines Bläserfestival mehr, aber es spielen viele Bands, bei denen Bläser zum Einsatz kommen. Brass, Electro, Folk, Ska, Rap – ein Mix aus allem. Mit dabei ist das "Balkan Paradise Orchestra" aus Spanien mit frischen, tanzbaren Sounds. Neu in diesem Jahr ist die Vereinsmeile mit rund 20 Hütten. Hier verkaufen die Vereine auf dem ganzen Areal Speisen und Getränke. Das Ganze findet am Freitag und Samstag im Herzen von Weil am Rhein statt.

Balkan Paradise Orchestra Xevi Abril

Großes Open-Air-Fest in Freiburg

Mehr als 100 Bands, Chöre und Ensembles bringen Freiburgs Plätze und Straßenecken bei "Freiburg stimmt ein" zum Bouncen. Ob im Stadtgarten, auf dem Kanonenplatz oder vor dem Theater – Freiburg verwandelt sich in ein großes Open-Air-Fest. Genau das Richtige, um zu tanzen, draußen die Seele baumeln zu lassen oder neue Musik zu hören und das alles von Freitag bis Sonntag bei freiem Eintritt.

Internationales "Fest der Kulturen" in Offenburg

La Nefera Leon Breiter

Beim "Internationalen Fest" am Samstag und Sonntag wird die Vielfalt in der Stadt, der Genuss und das Zusammensein gefeiert. Konkret bedeutet das, es gibt Leckereien aus vielen Ländern, zum Beispiel Satéspießchen aus Thailand, Kibbeh aus der arabischen Küche und Puffpuff aus Afrika. Die "kulinarische Weltreise auf der Zunge" dauert das ganze Wochenende, Samstag und Sonntag, auf dem Marktplatz in Offenburg.

Kunst im Freien in Waldshut

Lust auf Kunst? In Waldshut kann man Kunst im Freien erleben mit Motiven zwischen Alltäglichkeit und Anmut: Ein Mann in der Badewanne, der sich lässig eine Zigarette anzündet, ein junges Mädchen im Schein einer Laterne, ein verschlungenes Paar – schwungvoll gepinselt in Acryl. Bei Ralph Schulz, dem ausstellenden Künstler, stehen alle Zeichen auf expressiv. Er verwendet Materialien, die resistent gegen Sonne und Regen sind, z.B. Holz, Glas oder Solarpaneele. Am Sonntag gibt er eine Vernissage seiner Ausstellung "Körperlichkeiten" im Garten der Artothek in Waldshut. Beginn ist um 11 Uhr.