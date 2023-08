Oldtimer-Rallye am Schauinsland, hochkarätiger Pianist in Gengenbach, Graffiti-Führung in Lörrach. Viele außergewöhnliche Angebote für dieses Wochenende - hier sind unsere Tipps.

Oldtimer-Rallye "Schauinsland Klassik" durch den Schwarzwald

Wenn sie nicht schon am Freitag an einem vorbeituckern, dann fahren am Samstag mehr als 100 Blech- und Chrom-Schönheiten die ehemalige Schauinsland-Bergstrecke hinauf. Start der "Schauinsland Klassik" Oldtimer Rallye ist um 8:31 Uhr, am Samstagmorgen auf der Messe, um 9 Uhr dann die große Parade auf der Holzschlägermatte am Schauinsland.

Konzert mit der Band "Sameday" in Bonndorf

Samstagabend und noch kein Rendez-Vous? Wie wäre es mit einem Konzert von "Sameday"? Die drei Herren der Band spielen Indie, Folk, Blues im fliegenden Wechsel an den Instrumenten. Zwischendurch ein kleiner Ausflug an die Cocktailbar? Am Samstag, um 19:30 Uhr geht es im Schloss in Bonndorf los.

Klavierkonzert mit Alexey Lebedev in Gengenbach

Rasant und temperamentvoll fliegen die Finger von Alexey Lebedev über die Tasten. In Gengenbach haucht der russische Künstler Beethovens Waldsteinsonate Leben ein - wild romantisch und pulsierend. Alexey Lebedev ist am Sonntag um 17.00 Uhr in der Stadthalle am Nollen in Gengenbach zu hören.

Geführte Tour bei Graffiti-Kunstwerken in Lörrach

Graffiti unter der Autobahnbrücke auf dem Grüttgelände in Lörrach (Stand 2022) SWR Laura Könsler

Eine Autobahnbrücke als Galerie für Streetart – das klingt eigenartig, gibt es aber - in Lörrach. Oben rauscht die A98, unten leuchten bunte Graffiti-Kunstwerke. Jeder Betonpfeiler, ein Unikat mit einem Kunstwerk. Zu entdecken beim Open-Air Graffiti-Walk am Sonntag mit Stadtführerin Christel Mohr. Wen es da auch in den Fingern juckt, kann selbst zur Spraydose greifen und mithilfe von Schablonen zum Graffiti-Künstler werden. Das Ganze beginnt am Sonntag, um 11 Uhr, unter der Autobahnbrücke auf dem Grüttgelände in Lörrach.

Graffiti unter der Autobahnbrücke auf dem Grüttgelände in Lörrach (Stand 2022) SWR Laura Könsler

Konzert mit Giovanni Zarella in Villingen-Schwenningen

Ein bisschen Dolce Vita – mit Giovanni Zarrella gefällig? Der italienische Schwabe bringt sommerliche Leichtigkeit nach Villingen-Schwenningen. Der Musiker, Moderator und Entertainer singt deutsche Popschlager in der Sprache seines Herzens. Giovanni Zarella über sich: "Ich bin schon jemand, der die Menschen mitziehen will, der die Menschen fesseln möchte, dass sie alles vergessen, was da draußen los ist, gemeinsam feiern, gemeinsam emotional sind." Tanzen, feiern, mitsingen ist angesagt bei Giovanni Zarrella mit großer Live-Band beim dreitägigen Open-Air-Festival SOMMERSOUND in Villingen-Schwenningen, am Sonntag um 20 Uhr.