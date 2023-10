Chrysanthema in Lahr, Donaueschinger Musiktage, Bad Säckinger Märchentage - Freizeitangebote für jeden Geschmack. Hier sind unsere Tipps.

Chrysanthema in Lahr

Ab morgen blüht Lahr wieder auf. An allen Ecken und Enden in der Stadt leuchten tausende Blüten, farbenfroh und fantasievoll, anlässlich der Chrysanthema. Zwei Wochen lang kann der Blumenschmuck und das Kulturfestival mit Konzerten, Shows und Artistik bestaunt werden. Besonderes Highlight ist am Samstag um 14 Uhr, wenn die neue Chrysanthemenkönigin gekrönt wird.

Donaueschinger Musiktage

Wenn Klänge und Geräusche verschmelzen, wenn Frequenzen durch alle Höhen und Tiefen gehen, wenn auf Laute Stille folgt, dann werden wieder die Donaueschinger Musiktage gefeiert. Alle Klanginstallationen, Improvisationen und Konzerte stehen unter dem Motto: "Collaboration - Zusammenarbeit." Lydia Rylling leitet als erste Frau in der rund 100-jährigen Geschichte des Festivals das Programm. Ihre Mission ist es "das Festival noch ganz entscheidend weiter zu öffnen, zu unterschiedlichsten künstlerischen Stimmen, ihnen ein Forum zu bieten." Insgesamt kommen mehr als 20 Uraufführungen zeitgenössischer Musik bei den Donaueschinger Musiktagen zu Gehör. Das Ganze dauert noch bis Sonntag.

Bernhard Gander dirigiert am 15.10.2016 bei den Donaueschinger Musiktagen die Aufführung «Cold cadaver with thirteen scary scars». Die Donaueschinger Musiktage gelten weltweit als das älteste und renommierteste Festival für Neue Musik. picture-alliance / Reportdienste Patrick Seeger

Märchentage in Bad Säckingen

In Bad Säckingen sind von Freitag bis Sonntag Märchentage. Märchenhafte Wesen tummeln sich dort: Rumpelstilzchen, der Froschkönig, Hänsel und Gretel, das tapfere Schneiderlein, der gestiefelte Kater, der Hase und der Igel, Schneewittchen und die sieben Zwerge und noch viele andere. Märchenlesungen, mittelalterliche Musik in der Altstadt, und Mitmachmärchen zaubern eine märchenhafte Stimmung.

Mundart und Poesie-Abend im Kleinen Wiesental

Künstlerin Eva Maria Berg Eva Maria Berg

Wenn das Abendlicht verschwindet und sich die Nacht über das Kleine Wiesental legt, schlägt die Stunde der achten Rieder Doppellesung. Passend zum Herbst sorgen die in Waldkirch lebende Dichterin Eva-Maria Berg und der Kraichgauer Kurzgeschichten-Autor und Mundart-Schriftsteller Thomas Heitlinger für das literarische, bunte Blätterdach. Viel Dialekt, Humor, Tiefgang und Poesie bietet die achte Rieder Doppellesung am Freitag um 19 Uhr im Kulturhaus Ried im Kleinen Wiesental. Der Eintritt ist frei.

Thomas Heitlinger Thomas Heitlinger

Benefizgala zugunsten der Ukraine in Freiburg

Mit Liedern und Lyrik etwas Gutes tun war die Idee des Kabarettisten und Moderators Ansgar Hufnagel. Ein Jahr lang hat er an ihr gearbeitet und am Freitag ist nun um 20 Uhr die Benefizgala "Im.Puls" für die Ukraine. "Das wird ein vielfältiger Abend mit unterschiedlichen Beiträgen". Eintrittsgelder und Spenden gehen direkt an die Ukraine-Hilfe von "S’Einlädele" in Freiburg. Insgesamt sind fünf Künstlerinnen und Künstler mit dabei.