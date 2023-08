Vorstellung von Theater Baden Alsace bei Straßburg, Ladys-Markt in Laufenburg, spanischer Liederabend in Lauterbach. Viele Freizeitangebote für draußen. Hier sind unsere Tipps.

Theater Baden Alsace spielt bei Straßburg

In dem Auen-Wildnispfad beim Europäischen Forum am Rhein wartet auf Theaterfreunde ein besonderer Leckerbissen: Kunstinstallationen, Tanz, Musik und poetische Texte erzählen vom großen Traum der Menschheit. "Ikarus" heißt die Inszenierung des Theater Baden Alsace. Der Auen-Wildnispfad bietet dafür die Bühne. Samstag und Sonntag gibt es mehrere Vorführungen, für die man Tickets reservieren kann. Im Forum selbst gibt es Workshops, Infostände verschiedener Umweltorganisationen, einen Film, eine Ausstellung und Vorträge.

Flohmarkt für Frauen in Laufenburg

Vor allem Frauen dürfen am Samstag jubeln, wenn es in der Halle 12 in Laufenburg heißt: LADYS MARKT. Unter dem Motto "We want your closet" organisieren sieben Frauen zum dritten Mal einen Flohmarkt, an dem Second-Hand-Frauenbekleidung und Accessoires verkauft werden. Zum ersten Mal wird der Verkauf nicht nur drinnen, sondern auch draußen auf dem Parkplatzareal stattfinden. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Begleitende Charity-Aktionen gibt es auch. Sie sollen Hilfsangebote für Eltern und Schwangere, die Frühe Hilfe, im Kreis Waldshut unterstützen. Der Flohmarkt findet von 13 bis 17 Uhr in der Halle 12 in Laufenburg statt.

"Lorenzemärt-Hock" in Ehrenstetten

Am Samstag und Sonntag ist in Ehrenstetten beim Lorenzemärt-Hock einiges geboten: Verschiedene Festzelte, aber auch kleine Oasen in den Innenhöfen laden zum Verweilen und Mitfeiern ein. Die Highlights sind die Hockeröffnung um 18 Uhr mit der Weinprinzessin und anschließend Live-Musik mit der Band "Skyline" auf der Showbühne. Am Sonntag gibt es dann noch einen Freiluftgottesdienst, bevor das Entenrennen auf der Möhlin startet. Am Abend klingt der Lorenzemärt-Hock dann gemütlich mit Livemusik der Band "Happy Melodie" aus.

Konzertabend mit spanischen Liedern in Lauterbach

Dos Mundos Sebastian Wehrle

Es ist ein Programm für Spanien-Liebhaber. Nicht die Sonne, das Essen und der Wein stehen dabei im Mittelpunkt, sondern die Musik. Vertonte Texte des Dichters Garcia Lorca, Lieder und Geschichten der sephardischen Juden, katalanische Volkslieder, feurige Rumbas und Sevillanas. Zu Gehör bringt die Lieder das Duo "Dos Mundos" am Freitagabend im Begegnungscafé und Restaurant Aladin und Frieda in Lauterbach.

Sommerfest des Tauben-und Geflügel-Zuchtvereins Rheinfelden

Einige Tauben von Züchtern auf der Zuchtanlage in Rheinfelden, wo das Sommerfest zum Jubiläum stattfinden wird. SWR Jochen Sülberg

Der Tauben- und Geflügelzuchtverein Rheinfelden wird 60 Jahre alt und feiert das am Samstag und Sonntag mit einem Sommerfest. Es gibt eine Hüpfburg, Tombola, Bewirtung und Live-Musik, sowohl am Samstagabend zum Tanzen und am Sonntag zum Frühschoppen. Das alle auf dem Vereinsgelände in Rheinfelden-Warmbach.