Kulturwochen in Laufenburg, Feuerwehrfeste in Kehl und Lauterbach, Museumsnacht in Freiburg. Freizeitangebote für jeden Geschmack - unsere Tipps.

Start der Kulturwochen in Laufenburg

Bis heute ist die Stadt Laufenburg im Kreis Waldshut durch den Rhein geteilt, in einen badischen und einen Schweizer Teil, verbunden durch zahlreiche Brücken. Am Samstag starten dort die Kulturwochen "Fließende Grenzen". Ein bretonischer Tanzabend, deutsch-schweizerisches Kabarett, Konzerte, Theater und Varieté stehen auf dem Programm. Die Kulturtage dauern bis 12. August. Veranstaltungen gibt es in beiden Teilen Laufenburgs.

Landesfeuerwehrtag in Kehl

Die Stadt Kehl im Ortenaukreis steht am Wochenende ganz im Zeichen der Feuerwehr. Von Freitag bis Sonntag findet hier der Landesfeuerwehrtag statt. Besucherinnen und Besucher erfahren was sie tun können, um beispielsweise Küchenbrände zu vermeiden. Einer der Höhepunkte: die Wassershow, welche das deutsch-französische Feuerlöschboot Europa 1 für das Publikum am Rheinufer aufführt.

Burgfestspiele Rötteln Michael Leipelt

Burgfestspiele Rötteln bei Lörrach

In Lörrach finden am Freitag und Samstag wieder die Burgfestspiele Rötteln statt. Los geht es jeweils um 20:15 Uhr. Aufgeführt wird das Stück "Das Leben ist ein Fest". Zum Inhalt: Eine Agentur richtet eine Hochzeit aus und hinter den Kulissen geht dabei allerlei schief. Das Ganze wird im Freien aufgeführt - vor der Kulisse der Burgruine Rötteln. Die Burgfestspiele laufen noch bis 5. August.

Feuerwehrfest in Lauterbach bei Rottweil

Dieses Wochenende feiert in Lauterbach im Kreis Rottweil die Freiwillige Feuerwehr ihren 150. Geburtstag. Am Freitag geht es um 19:30 Uhr im Partyzelt mit einem Auftritt der Band "Lausbuaba" los. Der Eintritt kostet fünf Euro. Am Sonntag gibt es dann Frühschoppen und ein Mannschafts-Transportwagen der Feuerwehr wird im Festgottesdienst geweiht.

Freiburger Museumsnacht

Nachts ins Museum zu gehen ist diesen Samstag wieder in Freiburg möglich. Die Freiburger Städtischen Museen öffnen zur Freiburger Museumsnacht von 18 bis 1 Uhr ihre Türen. Auf dem Programm steht zum Beispiel eine "Silent Disco" im Museum für Neue Kunst oder eine nächtliche Führung zum Freiburger Münster. Tickets gibt es für zehn Euro. Für Kinder unter 18 Jahren ist der Besuch kostenlos.