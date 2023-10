Musical in Neuried, Benefizkonzert für "African Music Festival" in Emmendingen, Frauenaktionswochen in Waldshut. Es ist viel geboten. Hier sind unsere Freizeittipps.

Musical im Europäischen Forum in Neuried

Das Theater Baden Alsace präsentiert "Die Tagebücher von Adam und Eva – Das Musical". Die Premiere ist am Freitag um 20:00 Uhr im Europäischen Forum am Rhein in Neuried (Ortenaukreis). Das Musical von Marc Seitz und Kevin Schroeder basiert auf dem Buch von Mark Twain. Originell und pointenreich enthüllt Mark Twain, was damals im Garten Eden "wirklich" geschah: Es ist keine Romanze, vielmehr geht es um eine Frau, die das beschauliche Leben eines Mannes durcheinanderwirbelt, strukturiert, optimiert und ihm gewaltig auf die Nerven geht. Unter der Regie von Diana Zöller singen und spielen Camilla Kallfass, Falk Döhler und Hans H. Diehl - musikalisch-lyrisch begleitet von Dmitri Koscheew am Piano. Karten gibt es bei allen üblichen Vorverkaufsstellen.

Eine klassische Liebesgeschichte, neu interpretiert: "Die Tagebücher von Adam und Eva – Das Musical". BraXart

Benefizkonzert für Festival mit afrikanischer Musik in Emmendingen

Das African Music Festival ist zu einer Festivalgröße in Südbaden geworden. Zuletzt hat es Anfang August auf dem Schlossplatz in Emmendingen stattgefunden. Viel Regen hat den Betreibern ein Minus in die Kassen gespült. Damit das African Music Festival überleben kann, steigt am Samstag in der Emmendinger Steinhalle ein Benefizkonzert. Das Event startet um 19:45 Uhr. Tickets gibt es ab 24 Euro online oder telefonisch bei Reservix.

Salsa, Reggae, Afrobeats - Fans von Afrika- und Weltmusik haben Anfang August auf dem Emmendinger Schlossplatz gefeiert. SWR Owusu Künzel

Alemannischer Abend in Hausen im Wiesental

Mit einem "Alemannische Obe" feiert die Gruppe "Wiesetal" der "Muettersproch Gsellschaft" am Freitagabend ihren 40. Geburtstag. Um 19:30 Uhr geht es in der Festhalle von Hausen im Wiesental (Landkreis Lörrach) los. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf unter anderem bei der Tourist-Info in Zell im Wiesental. Auf der Bühne stehen die Mundartautoren Catharina Müller und Hanspeter Wieland, die beiden Schweizer Liedermacher Hansjörg Hänggi und Nick Spalinger und die "Knaschtbrüeder" aus dem Wiesental.

Harmonika-Konzert mit dem Motto "Irland" in Furtwangen

Das Jahreskonzert 2023 des Schwarzwald-Harmonika-Orchesters steht unter dem Motto "Irland". Als Gast wird die Band "Wombats" aus Schonach erwartet. Sie wird unplugged auftreten. Geboten wird musikalische Vielfalt: unter anderem Rock und Pop, Country und Folk-Rock, Coversongs und eigene Stücke. Etwas Besonderes ist ihr Irish-Folk-Sound, der mit dem Klang der Geige zu einem besonderen Erlebnis wird. Das Konzert startet am Samstag um 20:00 Uhr in der Festhalle Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis).

Frauenaktionswochen in Waldshut

Olga Tucek ist ausgebildete klassische Sängerin. Sie bezeichnet sich selbst als Musikerin, Dichterin, Aktivistin und Spinnerin. Olga Tucek

Mit einer starken Frauenstimme starten am Samstag die Waldshuter Frauenaktionswochen. Zum Auftakt singt die Liedermacherin, Olga Tucek, Stücke aus ihrer feministischen Liederreihe. Ihr Akkordeon hat sie bei ihren Auftritten immer dabei. Auch noch auf dem Programm: Kinoabende, Frauenwanderungen, Diskussionen mit und über Politik. Am Samstag um 19 Uhr geht es bei der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut-Tiengen los.