Volksfest in Bräunlingen, Warentauschtag in der Ortenau, "Senioren Salon Orchester" in Freiburg. Es ist viel geboten. Hier sind unsere Tipps.

Heimat-und Volksfest in Bräunlingen

Beim Kreistrachtenfest in Bräunlingen geht es an diesem Wochenende zünftig zu. Zu den Höhepunkten der Kilbig zählen am Samstag um 18:45 Uhr der "Große Zapfenstreich" und der große Trachten-Umzug am Sonntag um 14 Uhr.

Ortenauer Warentauschtag

Beim Ortenauer Warentauschtag am Samstag wechseln Geschirr, Spielzeug, Dekoartikel, Kleinmöbel und vieles mehr die Besitzer. Die Austauschaktionen beginnen um 13 Uhr in Appenweier, Ettenheim, Haslach und Schutterwald. Manche Gegenstände sind vom Tausch ausgeschlossen. Genaueres hierzu steht auf der verlinkten Website.

Töpfermarkt in Waldshut

Von klassisch elegant bis raffiniert und bunt – der Töpfermarkt in Waldshut zeigt die ganze Palette der Töpferkunst. Töpferwerkstätten aus der Region sind mit ihren Werken auf dem Viehmarktplatz in Waldshut. Am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr.

Filmmusik-Konzert mit "Senioren Salon Orchester" in Freiburg

Freiburger Senioren Salon Orchester Freiburger Senioren Salon Orchester

An diesem Sonntag steht Filmmusik auf dem Programm beim Konzert mit dem "Freiburger Senioren Salon Orchester". Mit dabei sind die "Moonlight Serenade", "Summertime" und ein "Frank Sinatra Special". Um 17 Uhr geht es am Sonntag mit dem "Freiburger Senioren Salon Orchester" in der Aula der Weiherhof Schulen in Freiburg los.

Europäischer Tag der Restauration

Hereinspaziert heißt es beim Depot des Dreiländermuseums in Lörrach-Brombach. Am Sonntag lädt der Leiter Arne Gentzsch zum europäischen Tag der Restauration ein. Restaurateure lassen sich bei der Arbeit über die Schulter sehen. Die Pforten sind geöffnet am Sonntag von 10:30 Uhr bis 12:30 beim Depot Dreiländermuseum in Lörrach-Brombach.