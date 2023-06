Was ist los in Südbaden und rund um Freiburg?

Ausstellung zur Holzbrücke in Bad Säckingen, Stadtfest in Schramberg, Gospelkonzerte in Lahr und Villingen - unsere Tipps für das Wochenende.

Ausstellungs-Eröffnung über die Geschichte der Holzbrücke in Bad Säckingen

Sie ist die älteste überdachte Holzbrücke Europas und die Bad Säckinger sind mächtig stolz auf ihre Brücke, die sie mit der Schweiz verbindet. Seit 450 Jahren steht sie mitten im Rhein und hat in dieser Zeit vieles miterlebt. An diesem Wochenende wird eine Ausstellung über die Geschichte der Holzbrücke in Bad Säckingen eröffnet. Und am nächsten Wochenende (24.6./25.6.) gibt es dann als Nachschlag noch ein großes Brückenfest.

Holzbrücke bei Bad Säckingen SWR

Stadtfest in Schramberg

An Fastnacht wird in Schramberg groß gefeiert, aber auch dieses Wochenende ist ordentlich was los. Beim Stadtfest in Schramberg machen mehr als 40 Vereine und Gastronomen mit. Es gibt zwei Bühnen für Musik und Gesang. Um 14 Uhr am Samstag wird die neue Oberbürgermeisterin von Schramberg das Fass zum Fest anstechen. Am Samstag und Sonntag ist viel Programm für jedes Alter geboten.

20 Jahre S-Bahn in Zell im Wiesental

Am Samstag gibt es an den Bahnhöfen von Zell im Wiesental und Lörrach ein Fest für Eisenbahn-Interessierte. Dort wird am Samstag ab 10 Uhr gefeiert, denn seit 20 Jahren fahren Schweizer Bahnen auf deutschen Gleisen durchs das Wiesental. Zur Feier reist auch ein historischer Dieseltriebwagen an und rund um die beiden Bahnhöfe gibt es Marktstände mit viel Information und Unterhaltung.

Zwei Gospelkonzerte mit jeweils zwei Chören in Lahr und Villingen

Gospelchor "Golden Harps" Golden Harps

Zwei Chöre bei jeweils zwei Konzerten gibt es am Wochenende in Lahr und Villingen zu hören. Die beiden Gospelchöre "Voices of Joy" und "Golden Harps" gestalten zusammen ein Konzert und das gleich zweimal hintereinander. Am Samstag sind sie um 20 Uhr in der Friedenskirche in Lahr und am Sonntag um 19 Uhr gibt es das gemeinsame Konzert in der Benediktinerkirche St. Georg in Villingen.