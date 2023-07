Nöggenschwieler Rosentage, Weinfest in Freiburg, Zauberkunst in Trossingen und Stadtfest in Lahr. Es ist viel geboten. Unsere Tipps für die Region rund um Freiburg.

Weinfest in Freiburg

Ein halbes Jahrhundert gibt es das Freiburger Weinfest schon. Von Donnerstag bis kommenden Dienstag wird auf dem Freiburger Münsterplatz kräftig gefeiert. Mehr als 400 Weine und Sekte werden ausgeschenkt – aus allen Lagen Südbadens. Dazu gibt es herzhafte Snacks und viel Musik.

Weltmeister der Zauberkunst in Trossingen

Zauberkünstler TOPAS TOPAS

Er ist der Comedian unter den Zauberern und der Zauberer unter den Comedians: TOPAS alias Thomas Fröschle ist am Freitagabend ab 20 Uhr im Trossinger Konzerthaus zu sehen. Der Stuttgarter hat seine Tricks schon in vielen Ländern gezeigt, TOPAS ist bereits zweifacher Weltmeister der Zauberkunst. In seiner neuen Bühnenshow können seine geheimen Kräfte bestaunt werden.

Stadtfest in Lahr

Vier Bühnen, Musik für jeden Geschmack und zahlreiche kulinarische Stände sorgen am Samstagabend in der historischen Lahrer Innenstadt für die entsprechende Stimmung. In den Straßen und auf den Plätzen der City wird das Stadtfest gefeiert. Es wird bereichert durch das Fest der Kulturen, das traditionell ab 16 Uhr auf dem Marktplatz startet. Hier bieten Vereine und private Initiativen an über 50 Ständen Speisen und Getränke an.

Rosentage in Nöggenschwiel

Nöggenschwiel im Landkreis Waldshut ist ein Rosendorf. Es hat hat nur 650 Einwohner, aber rund 16.000 Rosensträucher: Das bedeutet, auf jeden Einwohner kommen 25 Rosensträucher. An diesem Wochenende werden die Nöggenschwieler Rosentage gefeiert. Und da gibt es natürlich rund das edle Gewächs viel zu bestaunen. Die SWR Landesschau zeigt am Donnerstagabend schon mal die Vorbereitungen für das große Fest.

STIMMEN-Festival in Lörrach

Während der Konzerte beim Stimmen Festival 2022 herrschte auf dem Marktplatz in Lörrach ausgelassene Stimmung. SWR

Das STIMMEN-Festival ist sowohl in Lörrach als auch in der Schweizer Nachbarschaft voll im Gang. Dort sind am Freitag und Samstag ab 20 Uhr Konzerte auf dem Domplatz in Arlesheim. Mit dabei Luca Hänni, einer der erfolgreichsten Popsänger der Schweiz. Am Sonntag tritt in der Kirche in Lörrach-Rötteln die schwedische A-capella-Gruppe "Kraja" auf. Die vier Frauen singen traditionelle skandinavische Volkslieder. Beginn ist um 18 Uhr.