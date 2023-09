Kürbisfest in Schwenningen, Mundartabend in Renchen, Kleinkunst-Festival in Breitnau. Unsere Freizeittipps fürs erste Herbstwochenende.

Mundart-Abend mit Liedermachern in Renchen Liedermacher Norbert Zoller (li.) und Serge Rieger. Norbert Zoller und Serge Rieger Zusammen mit Mundartliedermacher Norbert Zoller tritt der elsässische Dichter, Musiker und Liedermacher Serge Rieger auf. Beiden geht es darum, die Vielfalt mundartlicher Ausdrucksformen auch in der heutigen Zeit zu zeigen. Ihre Lieder und Geschichten von beiden Seiten des Rheins sind am Freitag um 20 Uhr im Simplicissimus-Haus in Renchen (Ortenaukreis) zu hören. Kürbisfest in Schwenningen Der Gewerbeverband in Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) lädt zum Kürbisfest ein. Mit der entsprechenden Dekoration für diese Jahreszeit soll ein besonderer Flair auf dem Muslenplatz entstehen. Große Bühnen sind aufgebaut, außerdem soll es Fashion-Shows, Programm für Kinder, Kürbisschnitzen, Spiele-, Quiz- und Rätsel-Stationen sowie Live-Musik geben. Am Freitag und Samstag jeweils bis 22 Uhr. Das Kürbisfest in Schwenningen. Gewerbeverband Oberzentrum Villingen-Schwenningen Kabarett mit Volkmar Staub in Weil am Rhein "Lachen heißt Zähne zeigen" heißt das neue Programm des Kabarettisten Volkmar Staub. Noch vor dem offiziellen Tourstart in Freiburg kommt er am Freitag um 20 Uhr ins Kulturzentrum Kesselhaus nach Weil am Rhein (Kreis Lörrach). Der gebürtige Brombacher parodiert auch gerne Ministerpräsident Kretschmann, beispielsweise zum Thema Energiesparen. Besichtigung der Museumsmühle bei Stühlingen-Blumegg Die historische Museumsmühle bei Stühlingen-Blumegg (Kreis Waldshut) klappert nicht nur - am Samstag und Sonntag bekommt sie auch Besuch. Eine der ältesten, noch fast vollständig erhaltenen, Mühlen in Deutschland kann von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden. Kleinkunst-Festivals in Breitnau "Große Kunst auf kleiner Bühne" lautet das Motto des 13. Hochschwarzwälder Kleinkunst-Festivals in Breitnau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Am Freitag geht es los. Bis zum 7. Oktober gibt es Kabarett, Konzerte und Theateraufführungen. Dabei zeigen Profis und junge Talente aus der Region im Zusammenspiel mit dem Publikum ihr Können. Gestartet wird um 20 Uhr mit der Vernissage zur Ausstellung "Mein Haus - Dein Haus - Unser Haus - Hausgeschichten - Hausgemacht" von Wolfram Paul. Ein vielseitiges Programm ist geboten. Mit dabei ist Matthias Deutschmann, Susanne Fischer, Uli Führe, Martin Wangler und Thomas Binder. Das Festival findet im Alten Pfarrhof statt.