Weinwandertag bei Offenburg, Streetfoodfestival in Villingen-Schwenningen, Führung zu Lörracher Waschfrauen. Es ist viel geboten - unsere Freizeittipps.

Weinwandertag rund um Offenburg

Traditionell laden die Offenburger Weinbaubetriebe am ersten Sonntag im September zum Weinwandertag. Von den Rebhängen rund um Offenburg bietet die Strecke herrliche Ausblicke. Sieben Weinbaubetriebe bieten ihre Produkte an, außerdem gibt es auch etwas zu essen. Mit dem Weinwandertag-Pass zum Preis von 20,- Euro kann am Sonntag an jeder Station jeweils ein Wein nach Wahl probiert werden. Der Pass berechtigt auch zum kostenlosen Busfahren im 30-Minutentakt vom und zum Offenburger Bahnhof sowie zwischen den Stationen.

Streetfood Festival in Villingen-Schwenningen

Nicht Bratwurst mit Pommes - beim Streetfood Festival an diesem Wochenende auf dem Muslenplatz in Villingen-Schwenningen geht es kreativer zu. Da gibt es Leckereien aus Afrika oder Südamerika, Traditionelles und neueste Trends, vegane Angebote und etwas für Fleischliebhaber, Süßes und Deftiges. Kühle Getränke von der Strandbar runden das Ganze ab. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Strohskulpturen-Wettbewerb in Höchenschwand

"Aus Stroh Kunst machen" ist das Motto beim elften Höchenschwander Stroh-Skulpturen-Wettbewerb. Der beginnt am Sonntag und dauert bis 8. Oktober. Welche Strohskulptur die schönste ist, entscheiden die Besucherinnen und Besucher. Die können mit einer Karte abstimmen. Besichtigt werden können die Skulpturen auf der Wiese beim Bauernmarkt in Frohnschwand, direkt an der B 500. Der Eintritt ist frei.

Führung über die Geschichte der Lörracher Waschfrauen

Um die Lörracher Waschfrauen aus vergangenen Zeiten geht es am Sonntag bei einer Führung. Wäscherin "Luise" erzählt dabei auf dem Weg zum Teich spannende Geschichten von damals. Es gibt aber auch Informationen zum Fluss Wiese und seinen Kanälen, die einst wichtige Lebensadern waren. Das historische Waschhaus wird auch besichtigt. Start mit Wäscherin "Luise" ist um 11 Uhr an der Pyramide am Burghof.