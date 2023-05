Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Film über Demokratiegeschichte in Offenburg, Folk-Konzert bei Rottweil, Eröffnung der Kultur-Spielstätte Wehr-Öflingen: Unsere Wochenend-Tipps.

Film über deutsche Demokratiegeschichte in Offenburg

Die berühmte Versammlung 1847 mit Revolutionär Gustav Struve im vollbesetzten Offenburger Salmen war ein Schlüsselmoment der deutschen Demokratiegeschichte. Diesen Moment kann man in einem Film nacherleben, projiziert rundum auf drei Wände des historischen Salmensaals beim Tag der offenen Tür: am Samstag zwischen 11 und 17 Uhr, im Salmen in der Offenburger Innenstadt.

Konzert mit irischem Folksound in Villingendorf bei Rottweil

Paddy goes to Holyhead Paddy goes to Holyhead

Die deutsche Band "Paddy goes to Holyhead" wurde in den 90er Jahren vor allem mit dem Song "Johnny went to war" bekannt und es gibt sie noch immer. Am Freitagabend ist sie mit dem irischen Folksound in der Mehrzweckhalle in Villingendorf bei Rottweil zu hören. Es geht um 19:30 Uhr los, die Eintrittskarten kosten 18 Euro, mit Ermäßigung 5 Euro.

Eröffnungswochenende der Kulturspielstätte in Wehr-Öflingen

Die Christuskirche in Wehr Öflingen ist ab sofort eine Kulturspielstätte. Am Eröffnungswochenende ab Freitag, 19:30 Uhr bis Sonntagabend gibt es ein vielfältiges Programm mit Orgelklängen, Chansons, Theater und Mundart.

Vortrag über "Gesundheit aus dem Garten" in St. Märgen

Im Frühling explodieren die Gärten förmlich und es gibt jede Menge Gesundes zu ernten. Welche enormen Heilkräfte in Kräutern, Blumen, Obst und Gemüse stecken, erzählt die Gartenexpertin Ursel Bühring am Samstagnachmittag in der St. Märgener Schwarzwaldhalle. Bei "Gesundheit aus dem Garten" mit Ursel Bühring gibt es am Samstag von 14 bis 17 Uhr Informationen über Heilpflanzen und auch Kostproben.

Harfen-Konzert in Schopfheim und Weil am Rhein

Am Wochenende gibt es in Schopfheim und Weil am Rhein ein Harfen-Konzert. Die französische Harfenistin Caroline Grandhomme hat bei einem Wettbewerb in Paris den 1. Platz gewonnen und spielt unter anderem Werke von Haydn und Mendelssohn-Bartholdy. "Frühlingszauber" heißen die Konzerte der Orchestergesellschaft am Samstag um 20 Uhr in der Walddorfschule Schopfheim und am Sonntag um 17 Uhr in der Altrheinhalle in Weil-Märkt.