Was ist am Wochenende in Südbaden los?

"Klangbad-Erlebnis" mit der Stadtmusik Lörrach in Weil, Weinmarkt in Offenburg, Konzert mit Musikverein Lauterbach, "Die Paldauer" in Höchenschwand. Hier sind unsere Freizeittipps.

Konzert mit der Stadtmusik Lörrach in der Kirche in Weil

Die Städte Lörrach und Weil laden am Freitag zu einem "Klangbad in der Kirche" ein. Das Konzert der Stadtmusik Lörrach taucht dabei die Kirche St. Maria in Haltingen in ein akustisches Klangraum-Erlebnis ein, das visuell durch Lichteffekte unterstützt wird. Beginn ist um 20 Uhr.

"Tag der Vereine" in Emmendingen

In der großen Kreisstadt Emmendingen laden die Vereine zwei Tage lang auf das Gelände des Turnerbundes ein. Es sind demnach eigentlich zwei Tage der Vereine. Unter dem Motto "Emmendingen Verein T" gibt es viel zu erleben, unter anderem Mitmachaktionen und eine große Verlosung am Sonntag. Am Samstag geht es um 14 Uhr los, am Sonntag bereits um 11 Uhr.

Konzert mit der Schlagerband "Die Paldauer" in Höchenschwand

Die Paldauer machen auf ihrer aktuellen Tournee am Freitagabend mit einem Konzert in Höchenschwand halt. Dabei präsentieren sie die erfolgreichsten Songs aus den vergangenen 50 Jahren. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Haus des Gastes in Höchenschwand.

"Abend voller Musik, Tanz und Gesang" mit Musikverein in Lauterbach

Einen "Abend voller Musik, Tanz und Gesang" kündigt der Musikverein "Eintracht Lauterbach" im Kreis Rottweil an. Es gibt ein "Best-of verschiedener Traummelodien“, Musicalfans kommen bei "Wicked" oder "Die drei Musketiere" auf ihre Kosten. Klassikfreunde können sich über "Carmen" freuen, auch Filmmelodien sind im Programm. Das Konzert ist am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 17.30 Uhr im Gemeindehaus.

"2. Ortenauer Weinmarkt" in Offenburg

In Offenburg gibt es etwas für Weinliebhaber und -kenner: Der Ortenauer Weinmarkt bietet ein interessantes Programm rund um den Wein. Am Samstag sind von 12 bis 18 Uhr die Türen im Alten Schlachthof in Offenburg geöffnet.