Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Saisonstart der Kandertalbahn, Spezialradmesse in Lauchringen, Tanz in den Mai mit Blaskapelle in Bräunlingen. Es ist viel los an diesem Frühlingswochenende. Hier sind unsere Tipps.

Saisonstart der Kandertalbahn

Am 1. Maifeiertag startet die Kandertalbahn wieder in die Saison. Pünktlich um 9:10 Uhr fährt der Dampfzug in Kandern (Kreis Lörrach) ab. Dreimal am Tag geht es dann auf die Strecke von Kandern nach Haltingen und zurück. Anschließend wieder jeden Sonntag bis Ende Oktober. Das "Chanderli" fährt ab Kandern um 9:10, 13 und 16 Uhr und ab Haltingen um 10:15, 14:15 und 17 Uhr.

Spezialradmesse in Lauchringen

Bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher werden bei der Spezialradmesse erwartet. Spezi-Team, Wolf und Wolf

Rad ist nicht gleich Rad - das wollen die 130 Aussteller der Spezialradmesse SPEZI in Lauchringen (Kreis Waldshut) an diesem Wochenende zeigen. Die Besucherinnen und Besucher erwarten Cargo-Bikes, Reha-Räder, Tandems und Velomobile sowie neue Ideen, Trends und Entwicklungen. Es gibt Vorträge, Vorführungen und auch eine Teststrecke. Die Messe beginnt am Samstag um 9 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. An beiden Tagen endet sie um 18 Uhr auf dem Lauffenmühle-Areal in Lauchringen.

Tanz in den Mai in Bräunlingen

Die Blechblaskapelle "Blaska" Blaska

Tanz in den Mai und Maibaumstellen finden Sie an diesem langen Wochenende an jeder Ecke in der Region. In Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) zum Beispiel heizt die Band "Blaska", die Partyband aus Blech, am Samstagabend in der Stadthalle ein. Der Abend mit Power-Blasmusik startet um 21 Uhr.

Natur-Erlebnistage in Oberwolfach

Die Gemeinde Oberwolfach (Ortenaukreis) nutzt das lange 1. Mai-Wochenende für die "Natur-Erlebnis-Tage". Vier Tage lang gibt es geführte Themenwanderungen, kulinarische Erlebnisse und spannende Programmpunkte. Mit einer Försterin und einem Geologen geht es auf Tour. Der Imkereiverein ist auch mit dabei und stellt sein Handwerk vor.

Schwarzwald-Heimat-Markt in Elzach

Auf dem Schwarzwaldmarkt in Elzach wird ein Tasche mit einem typischen Schwarzwälder Motiv ausgestellt. Wolfgang Koch

Im Kreis Emmendingen ist am Samstag und Sonntag "Schwarzwald-Heimat-Markt". In Elzach zeigt sich der Schwarzwald von seiner modernen Seite. Insgesamt 65 Anbieter nehmen teil. Unter anderem gibt es auch einen Antikmarkt. Das Ganze findet am Samstag von 11 bis 20 Uhr und amSonntag von 11 bis 18 Uhr in der Elzacher Altstadt statt.

