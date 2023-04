Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Messe "Mein Hund" in Villingen-Schwenningen, "Musik zur Marktzeit" in Rheinfelden, Ausstellung zur Geschichte von Nonnen in Berau. Unsere Tipps.

Messe "Mein Hund" in Villingen-Schwenningen

Am Samstag und Sonntag dreht sich in Villingen-Schwenningen alles um den Hund. Die Messe "Mein Hund" hat viel zu bieten, vom sogenannten "Dog-Dancing", über Vorführungen von Rettungshundestaffeln bis hin zu Ernährungs-Tipps. Von 10 bis 18 Uhr haben auf dem Messegelände an beiden Tagen zudem etliche Verkaufsstände geöffnet.

Konzert in der Reihe "Musik zur Marktzeit" in Rheinfelden

Zu einem Vormittags-Konzert mit Klavier und Trompeten lädt am Samstag die evangelische Kirchengemeinde in die Christuskirche in Rheinfelden ein. Unter dem Motto "Musik zur Marktzeit" spielen Musiker aus der Region unter anderem Werke von Haydn und Mozart, aber auch traditionelle Weisen wie "Londonderry Air" kommen zu Gehör. Konzertbeginn ist um 11 Uhr.

Wandern auf den Spuren der Badischen Revolution bei Freiburg

Am Sonntag kann man auf den Spuren der Badischen Revolution mit dem Schwarzwaldverein Freiburg-Hohbühl wandern. Um 11:45 Uhr geht es in Horben vor dem Rathaus los - so wie am 23. April 1848, als eine Gruppe um Kommandant Franz Sigel versuchte, sich bis Freiburg durchzuschlagen. Der Versuch scheiterte, die Revolutionäre mussten aufgeben. Diesen Sonntag ist die Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg das Ziel, dort gibt es dann auch einen "Schluck auf die Demokratie".

23. Weinmesse in Ettenheim

Vom Spätburgunder über den Weißburgunder bis hin zum Riesling können am Freitag und am Samstag in Ettenheim in der Stadthalle die verschiedensten Weine probiert werden. Die 23. Ettenheimer Weinmesse startet an beiden Abenden um 19 Uhr und endet um 23 Uhr.

Ausstellung "Der Atem der Nonnen" in Berau

Nonnen bei einem Vespergottesdienst in Altötting (Sujetbild). picture-alliance / Reportdienste Frederico Gambarini

Ein Frauenkloster in der kleinen Schlüchttalgemeinde Berau im Kreis Waldshut? Das gab es, es kann sich nur heute kaum jemand daran erinnern. Und wie die Nonnen dort viele Jahrhunderte lang gelebt haben, kann man jetzt wieder erleben. Der Verein für Heimatgeschichte hat die Geschichte der Nonnen in dem Berauer Kloster aufgearbeitet. Mit Bildern, historischen Dokumenten und einem Modell, das das alte Kloster zeigt. Die Ausstellung "Der Atem der Nonnen" wird am Samstag um 18:30 Uhr eröffnet und ist bis Dienstag in der Falkensteinhalle in Berau zu sehen.