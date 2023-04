Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Zirkus in Donaueschingen, Duo Intermezzo auf Schloss Bürgeln, Elvis-Musical in Freiburg. Es ist viel los an diesem Wochenende. Hier unsere Tipps.

Familienzirkus "Weisheit" in Donaueschingen

An diesem Wochenende kann man in Donaueschingen auf dem Festplatz Gerbwies Zirkusluft schnuppern. Der kleine Familienzirkus "Weisheit" startet mit Ponys, einem Clown und Akrobaten in die neue Saison. Die Vorstellungen sind am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und um 19 Uhr. Am Sonntag geht es ebenfalls um 15 Uhr los.

Lesung mit Berliner Autorin Johanna Adorján in Bonndorf

Johanna Adorján Meike Kenn

Im Schloss Bonndorf gibt es am Samstagabend eine Literaturlesung. Zu Gast ist die Berliner Autorin Johanna Adorján. In ihrem Buch "Eine exklusive Liebe" erzählt sie von ihren Großeltern, die als ungarische Juden beschlossen haben bis in den Tod zusammenzubleiben. Die Lesung beginnt um 19:30 Uhr.

Konzert mit dem Duo Intermezzo im Schloss Bürgeln

In einem besonderen Ambiente gibt es ein Konzert mit ungewöhnlichen Instrumenten und ebenso ungewöhnlichen Werken zu hören. "Paradiesvögel" nennt das Duo Intermezzo ihr neues Konzertprogramm. Almut Werner und Brigitte Becker spielen Klavier, diverse Flöten und Spinett. Zur Abrundung der musikalischen Beiträge haben die Musikerinnen zu jedem Stück auch eine Geschichte zu erzählen. Der Beginn ist am Sonntag um 17 Uhr auf Schloss Bürgeln bei Schliengen.

Elvis Presley-Musical im Konzerthaus Freiburg

Pressestelle © EPE, SonyBMG -

Vor 50 Jahren gab Elvis Presley mit "Aloha from Hawaii" sein wohl bekanntestes Konzert. Ein Datum, das mit dem Musical gefeiert wird. Die Show über den King of Rock´n Roll ist erneut auf Tournee und macht an diesem Wochenende in Freiburg im Konzerthaus Station. Zweieinhalb Stunden kann man die größten Hits von Elvis am Sonntag ab 20 Uhr live erleben.

Revue über Anti-Atomkraftbewegung in Neuried-Altenheim

In diesen Tagen gehen die letzen Atomkraftwerke vom Netz. Die Atomkraftgegener haben im Vorfeld mit vielen Demonstrationen und auch mit Liedern gegen die Macht der Energiekonzerne gekämpft. In der Ortenau gibt es am Sonntag eine musikalische Zeitreise durch die Anti-Atomkraftbewegung, bei der sich drei Länder in einer gemeinsamen Protestbewegung wiederfanden. Die Revue "Dreyeckland" von Edzard Schoppmann startet am Sonntag um 18 Uhr im Theater Eurodistrict in Neuried-Altenheim.