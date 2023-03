Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Festival mit orientalischer Musik in Waldshut, Messen "Wild & Fisch" und "Forst live" in Offenburg, Podcastkonzert mit Musik von Beethoven in Freiburg. Hier sind unsere Tipps.

Festival mit orientalischer Musik in Waldshut Seit Wochen steht Waldshut-Tiengen ganz im Zeichen der Musik. Dort findet gerade das mehrwöchige Musikevent "Worldtown Festival" statt. Am Samstag werden Liebhaber der orientalischen Musik auf ihre Kosten kommen. "Cairo Steps" verbindet traditionelle ägyptische Musik mit orientalischen Rhythmen. Das Konzert beginnt am Samstag um 20 Uhr in der Stadthalle. Messe "Wild & Fisch" in Offenburg picture-alliance / Reportdienste Oliver Dietze In Offenburg kommen dieses Wochenende die Fans von Waldarbeit, Jagen und Fischen auf ihre Kosten. Von Freitag bis Sonntag sind die Messen "Wild & Fisch" und "Forst live" am Start. 340 Aussteller aus 15 Ländern sind auf der Messe Offenburg dabei. Außerdem gibt es Wettbewerbe im Holzmachen - eine interessante Veranstaltung für professionelle und für Hobby-Holzmacher. Krimi-Tour mit Hunden als Spürnasen in Bad Bellingen picture-alliance / Reportdienste Boris Roessler Spürnasen mit zwei und mit vier Beinen sind am Samstag in Bad Bellingen im Kreis Lörrach gefragt. Dort findet am Nachmittag eine "Hunde Krimi Tour" statt. Hunde lösen durch ihre Spürnase einen Kriminalfall. Um 15:30 Uhr geht es los. Die Teilnahme kostet pro Team 25 Euro. "Podcastkonzert" im Theater in Freiburg Philharmonisches Orchester Freiburg Marco Borggreve Im Freiburger Theater treffen am Samstag bei einem Podcastkonzert Klassik und Philosophie aufeinander - Ludwig van Beethoven und Immanuel Kant. Zu den Klängen von Beethovens 5. und 6. Sinfonie, gespielt vom Philharmonischen Orchester Freiburg, spricht der Philosoph Markus Gabriel über Kant und eine Neue Aufklärung. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, um später als Podcast hörbar zu sein.