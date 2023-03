Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Marathon in Freiburg, Bastel-Nachmittag in Weil am Rhein, Fado-Konzert in Waldshut - das sind Freizeitangebote für jeden Geschmack. Hier sind unsere Tipps.

Marathon in Freiburg

Mehr als 13.000 Läuferinnen und Läufer gehen am Sonntag in Freiburg an den Start und die ganze Stadt fiebert mit. Entlang der Strecke gibt es wieder viele Essens- und Getränkestände und natürlich gute Stimmung und Musik. Der Startschuss für den Marathon und Halbmarathon ist um 9:30 Uhr an der Freiburger Messe. Dort ist auch der Zieleinlauf.

Aktionstag gegen Rassismus in Offenburg

Demonstration gegen Rassismus am 4. März gegen Rassismus und den AfD-Landesparteitag in Offenburg. Imago Einsatz Report 24, Marco Dürr

Aufstehen gegen Rassismus wollten Hunderte Menschen in Offenburg (Ortenaukreis) beim AfD-Parteitag am 4. März. Auch diesen Samstag findet als Teil der Internationalen Wochen gegen Rassismus ein großer Aktionstag im alten Schlachthof statt. Ab 10 Uhr gibt es dort Kaffee und Kuchen von den "Omas gegen Rechts" und den ganzen Tag über Infos, Vorträge und Diskussionen. "Misch dich ein!" ist das Motto des Aktionstages am Samstag ab 10 Uhr im Alten Schlachthof in Offenburg.

Musik-Comedy in Villingen-Schwenningen

Das Akustik-Trio Wildes Holz interpretiert bekannte Hits unter anderem mit Blockflöte, Gitarre und Kontrabass virtuos und witzig. Mit ihrer Musik-Comedy pflügen die drei schon seit 20 Jahren munter quer durch alle Stile und Genres. Wildes Holz spielt am Samstag um 20 Uhr in der Neckarhalle im Stadtbezirk Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis).

Fado-Konzert in Waldshut-Tiengen

Cristina Branco ist eine der großen Stimmen des portugiesischen Fado. Sie ist im Zusammenhang mit dem "World Town Festival" am Samstagabend in der Waldshuter Stadthalle zu Gast. In ihren Liedern erzählt Cristina Branco von Sehnsucht, unerfüllter Liebe und Weltschmerz - den klassischen Themen des Fado. Um 20 Uhr beginnt das Konzert in der Stadthalle Waldshut. Tickets gibt es für 19 Euro.

Bastelnachmittag in Weil am Rhein

In Weil am Rhein im Landkreis Lörrach können Eltern und Kinder mit einer Freiburger Künstlerin am Samstagnachmittag in der städtischen Galerie Stapflehus kreativ werden. Dort stellt Vivian Kahra gerade ihre Werke aus. Alle Materialien für den Bastelnachmittag gibt es vor Ort. Der kreative Nachmittag mit Vivian Kahra beginnt um 15 Uhr im Stapflehus.